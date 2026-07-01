Ordinare da McDonald's in Giappone è diventato molto più rigido

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Il colosso del fast food McDonald's ha introdotto in Giappone regole più severe che limitano il numero di ordini personalizzati che prima erano possibili. Le modifiche sono entrate in vigore il 1° luglio e sono giustificate dal desiderio della catena di ristoranti di garantire che tutti i prodotti siano serviti secondo gli standard di qualità dell'azienda.

Secondo le informazioni ora mostrate nei ristoranti giapponesi di McDonald's, non è più possibile richiedere quantità extra o ridotte di ingredienti come salse, cipolle o cetriolini. Né i clienti possono chiedere più o meno sale, più ghiaccio, ecc.

Alcune opzioni di personalizzazione limitate esistono ancora. Tuttavia, sono molto più limitate rispetto a prima, e resta incerto se questa politica si diffonderà oltre il Giappone o rimarrà confinata a quel paese.