Ordine di gioco del Madrid Open di martedì: ottavi di finale ATP, quarti di finale WTA
Jannik Sinner, Casper Ruud, Mirra Andreeva, Aryna Sabalenka e Rafael Jódar giocano martedì.
Siamo nell'ultima settimana del Madrid Open, ci avviciniamo alle fasi finali: oggi martedì 28 aprile conosceremo i primi semifinalisti del torneo femminile e gli ultimi otto del torneo maschile, con un calendario ricco di azione con due quarti di finale nel torneo femminile e tutte le partite degli ottavi di finale della competizione maschile.
Quarti di finale WTA:
- Leylah Fernandez (24) vs. Mirra Andreeva (9): 13:00 CEST, 12:00 BST
- Aryna Sabalenka (1) vs. Hailey Baptiste (30): 20:00 CEST, 19:00 BST
Ottavi di finale ATP:
- Tomás Martín Etcheverry (25) vs. Arthur Fils (21): 11:00 CEST, 10:00 BST
- Jannik Sinner (1) vs. Cameron Norrie (19): 11:00 CEST, 10:00 BST
- Jiri Lehecka (11) vs. Lorenzo Musetti (6): 12:10 CEST, 11:10 BST
- Stefanos Tsitsipas vs. Casper Ruud (12): 13:20 CEST, 12:20 BST
- Vit Kopriva vs. Rafa Jódar: 16:00 CEST, 15:00 BST
- Francisco Cerúndolo (16) vs. Alexander Blockx: 19:00 CEST, 18:00 BST
- Daniil Medvedev (7) vs. Flavio Cobolli (10): 20:10 CEST, 19:10 CEST
- Jakub Mensik (23) vs. Alexander Zverev (2): 21:10 CEST, 20:10 CEST