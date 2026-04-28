Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

Ordine di gioco del Madrid Open di martedì: ottavi di finale ATP, quarti di finale WTA

Jannik Sinner, Casper Ruud, Mirra Andreeva, Aryna Sabalenka e Rafael Jódar giocano martedì.

HQ

Siamo nell'ultima settimana del Madrid Open, ci avviciniamo alle fasi finali: oggi martedì 28 aprile conosceremo i primi semifinalisti del torneo femminile e gli ultimi otto del torneo maschile, con un calendario ricco di azione con due quarti di finale nel torneo femminile e tutte le partite degli ottavi di finale della competizione maschile.

Quarti di finale WTA:


  • Leylah Fernandez (24) vs. Mirra Andreeva (9): 13:00 CEST, 12:00 BST

  • Aryna Sabalenka (1) vs. Hailey Baptiste (30): 20:00 CEST, 19:00 BST

Ottavi di finale ATP:


  • Tomás Martín Etcheverry (25) vs. Arthur Fils (21): 11:00 CEST, 10:00 BST

  • Jannik Sinner (1) vs. Cameron Norrie (19): 11:00 CEST, 10:00 BST

  • Jiri Lehecka (11) vs. Lorenzo Musetti (6): 12:10 CEST, 11:10 BST

  • Stefanos Tsitsipas vs. Casper Ruud (12): 13:20 CEST, 12:20 BST

  • Vit Kopriva vs. Rafa Jódar: 16:00 CEST, 15:00 BST

  • Francisco Cerúndolo (16) vs. Alexander Blockx: 19:00 CEST, 18:00 BST

  • Daniil Medvedev (7) vs. Flavio Cobolli (10): 20:10 CEST, 19:10 CEST

  • Jakub Mensik (23) vs. Alexander Zverev (2): 21:10 CEST, 20:10 CEST

Jimmie48 Photography / Shutterstock

This post is tagged as:

SportJannik SinnerAlexander ZverevtennisAryna Sabalenka


Caricamento del prossimo contenuto