Ordine di gioco del Masters di Monte-Carlo martedì: Oggi è il debutto di Alcaraz e Peccatore La prima Masters 1.000 su terra battuta si svolge questa settimana, Alcaraz e Sinner debuttano oggi.

HQ La stagione di tennis in terra battuta è ora in pieno svolgimento con il Monte-Carlo Masters, il primo di tre tornei ATP Masters 1.000 questa primavera, prima di Roland-Garros. Le partite di finale sono iniziate domenica, e il primo turno delle 32 partite si svolge oggi, martedì 7 aprile, con il momento più importante dei debutti di Carlos Alcaraz, costretto a difendere il titolo per mantenere il titolo di numero 1 al mondo con Jannik Sinner alle sue calcagna, anch'egli in gioco oggi. Jannik Sinner sarà il primo a giocare, non prima delle 12:10 CEST, contro Ugo Humbert, arrivando forte dal suo "doppio sole" a Miami e Indian Wells. Alcaraz debutterà poi non prima delle 13:20 CEST contro Sebastián Báez. Partite di finale Masters di Monte-Carlo il 7 aprile

Ugo Humbert: 12:10 CEST, 11:10 BST



Carlos Alcaraz vs. Sebastián Báez: 13:20 CEST, 12:20 BST



Cameron Norrie vs. Alex de Miñaur: 14:30 CEST, 13:30 BST



Gael Monfils vs. Alexander Bublik: 14:30 CEST, 13:30 BST

Turno dei 64 incontri il 7 aprile

Hubert Hurkacz vs. Luciano Darderi: 11:00 CEST, 12:00 BST



Tomás Martín Etcheverry vs. Grigor Dimitrov: 11:00 CEST, 12:00 BST



Roberto Bautista vs. Matteo Berrettini: 11:00 CEST, 12:00 BST



Terencet Atmane vs. Ethan Quinn: 12:10 CEST, 11:00 GMT



Jakub Mensik vs. Fábián Marozsán: 12:10 CEST, 11:00 GMT



Marin Cilic vs. Alexander Shevchenko: 12:30 CEST, 11:30 BST



Alexei Popyrin vs. Casper Ruud: 13:20 CEST, 12:20 BST



Corentin Moutet vs. Alexandre Muller: 13:20 CEST, 12:20 BST

Il resto delle partite di ottaventi al Masters di Monte-Carlo si giocherà domani, inclusi Alexander Zverev contro Cristian Garín, Lorenzo Musetti contro Valentin Vacherot e Joao Fonseca contro Arthur Rinderknech. Victor Velter // ShutterStock