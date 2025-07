Ordine ristabilito a Wimbledon: Alcaraz e Sabalenka guidano la calma dopo la tempesta

HQ

Dopo due giorni torridi e pieni di sconvolgimenti e imprevedibilità, Wimbledon ha finalmente trovato la sua strada mercoledì. Il campione in carica Carlos Alcaraz e la testa di serie femminile Aryna Sabalenka hanno portato un po' di stabilità al torneo, offrendo prestazioni composte che li hanno portati al terzo turno.

Alcaraz ha affrontato la wild card britannica Oliver Tarvet, un giocatore del college classificato 733° al mondo, in una partita che (sulla carta) sembrava una formalità. Ma con così tanti grandi nomi già fuori, tra cui Zverev, Medvedev e Gauff, nulla poteva essere dato per scontato. Dopo un inizio traballante in cui ha dovuto salvare tre palle break nel suo primo game di servizio, lo spagnolo ha trovato rapidamente il suo ritmo. Ha chiuso la partita 6-1, 6-4, 6-4, mettendo in mostra il suo controllo e la sua esplosività quando contava.

"Ho adorato il suo gioco, ad essere onesti", ha detto Alcaraz dopo la partita, elogiando il giovane britannico che non aveva mostrato segni di nervosismo solo nella sua seconda partita del tour. Tarvet non è stato all'altezza, ma la sua impavida realizzazione dei colpi e la sua energia hanno conquistato il pubblico del Centre Court e hanno lasciato una forte impressione sul campione in carica.

In precedenza, sullo stesso campo, Sabalenka ha superato una vivace sfida della ceca Marie Bouzkova, vincendo 7-6(4), 6-4. Anche se non è stata la sua prestazione più dominante, è stata una dichiarazione di intenti da parte della bielorussa, che sta ancora inseguendo il suo primo titolo a Wimbledon. "È triste vedere così tanti sconvolgimenti", ha ammesso Sabalenka dopo la sua vittoria, "ma sono solo concentrata sul mio gioco".

Altrove, altre teste di serie si sono aggiunte alla crescente lista di vittime del torneo. L'italiana Jasmine Paolini, finalista dello scorso anno, è stata sconfitta in tre set dalla russa Kamilla Rakhimova. L'americano Frances Tiafoe, numero 12 del mondo, è stato sconfitto dal britannico Cameron Norrie in quattro set, continuando la tendenza di uscite anticipate inaspettate dal tabellone maschile.

Nonostante le sorprese, diversi grandi nomi sono riusciti a mantenere la rotta. Madison Keys, sesta testa di serie e campionessa in carica degli Australian Open, ha superato Olga Danilovic in due set. Nel frattempo, Naomi Osaka, non testa di serie ma sempre pericolosa, ha sconfitto Katerina Siniakova 6-3, 6-2, in una delle sue prestazioni più brillanti degli ultimi mesi.

Le speranze britanniche sono state mantenute vive quando Emma Raducanu, che ora sta riacquistando forma e fiducia, ha impressionato con un'imponente vittoria per 6-3, 6-3 sulla campionessa del 2023 Marketa Vondrousova. Anche Sonay Kartal è avanzata, ma Katie Boulter ha lottato con costanza e 14 doppi falli, cadendo contro la lucky loser argentina Solana Sierra.

Al di là degli headliner, le stelle nascenti hanno avuto i loro momenti. Il 18enne brasiliano Joao Fonseca, indicato come futuro rivale di Alcaraz e Sinner, ha ottenuto una vittoria di alta qualità in quattro set contro Jenson Brooksby, attirando il rauco sostegno dei tifosi brasiliani sul Court 12.

Con le temperature che si raffreddavano e i giocatori di punta che ritrovavano la loro forma, Wimbledon finalmente tornava ad assomigliare. Ma come hanno dimostrato i primi turni, nulla può essere dato per scontato sull'erba.