Ore delle ultime partite di play-off di Champions League di stasera, inclusi Lione vs. Fenerbahçe

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L'edizione 2026/27 della UEFA Champions League sta per iniziare: l'8 settembre 2026 sarà il primo giorno della fase di campionato, e il percorso di ciascuna squadra (tutte e otto le rivali nella fase di campionato che si svolge fino a gennaio) sarà rivelato giovedì 27 agosto nel sorteggio.

Prima di allora, si svolgeranno gli ultimi play-off di Champions League. Tre squadre si sono qualificate martedì, dopo che si sono svolte tre delle finali a due andate, con Bodø/Glimt, LASK e Sabah che si sono qualificati per la competizione. Stasera si giocheranno altre quattro partite, tutte alle 21:00 CEST, 20:00 BST:



AEK Atene vs. Levski Sofia: 21:00 CEST / 20:00 BST (aggregato 0-0)



Lione vs. Fenerbahçe: 21:00 CEST / 20:00 BST (aggregato 1-1)



Viking FK vs. Dinamo Zagabria: 21:00 CEST / 20:00 BST (aggregato 2-2)



NK Celje vs. Slovan Bratislava: 21:00 CEST / 20:00 BST (partita singola)



Tra queste otto squadre, Lione contro Fenerbahçe probabilmente attirerà più interesse, essendo le due squadre più grandi in questa fase di qualificazione. Il Lione ha partecipato 17 volte alla competizione, raggiungendo le semifinali nel 2019/20, mentre la squadra turca è apparsa sei volte nella fase principale, inclusi i quarti di finale nel 2007/08, giocando per l'ultima volta nel 2008/09.