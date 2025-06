Oreo entra in guerra con Aldi negli Stati Uniti per una disputa sugli imballaggi

HQ

Se sei stato da Aldi, sai che il supermercato può essere un po' subdolo quando si tratta del design della confezione. Oltre a molti marchi di nome impilati lungo gli scaffali, troverai anche le "imitazioni" di Aldi che cercano di offrire ai clienti un'alternativa economica.

I biscotti sandwich al cioccolato originali di Aldi con ripieno alla vaniglia, ad esempio, hanno un aspetto e un sapore molto simili a quelli di un Oreo. Soprattutto quando si tratta di imballaggi. Almeno, questo è ciò che crede la società dietro Oreo, Mondelēz International.

Secondo i documenti del tribunale della BBC, Mondelēz International ha accusato Aldi di aver cercato di "ingannare" i clienti con confezioni "imitative". Sembra che la causa riguardi solo Aldi US, poiché il marchio britannico ha dichiarato di non essere affatto coinvolto. Aldi US è accusata di violazione del marchio, concorrenza sleale e arricchimento senza causa, mentre Mondelēz International chiede il risarcimento dei danni.

Questa non è la prima volta che un grande marchio cerca di affrontare Aldi. Nel Regno Unito, il supermercato M&S ha inseguito la torta del bruco di Aldi, credendo che fosse una copia della sua iconica torta. M&S ha perso quella battaglia, ma dovremo vedere se Aldi riuscirà a vincerne un'altra.

Annuncio pubblicitario: