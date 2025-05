Organizza un viaggio tra le stelle con il nuovo Shuttle Carrier Aircraft di Lego

HQ

Lego ha presentato uno scorcio di un nuovissimo set che andrà a comporre la sua gamma Icons. Conosciuto come Shuttle Carrier Aircraft, ed è un set di 2.417 pezzi che raffigura un aereo Boeing 747 con un vaso NASA Space Shuttle Enterprise montato in cima, con questo metodo precedente che è stato utilizzato per portare in orbita il veicolo spaziale.

Ci è stato detto che questo set viene fornito con un carrello di atterraggio a 18 ruote, un sistema di montaggio specializzato, un elegante design della fusoliera, una coda attaccabile, motori e carrello di atterraggio per lo Shuttle, e tutto questo mentre puoi montare l'intero set su un supporto che viene fornito con una targa informativa.

Il set debutterà il 18 maggio per tutti e dal 15 maggio per Lego Insiders, e ti costerà € 229,99 / $ 199,99 / £ 229,99.

Annuncio pubblicitario: