Ori studio in crisi: No Rest For The Wicked potrebbe essere il loro ultimo gioco

Moon Studios, meglio conosciuto per gli acclamati giochi Ori, sta affrontando una crisi finanziaria e, se la situazione non migliorerà presto, il loro ARPG No Rest For the Wicked potrebbe benissimo essere l'ultimo. Il gioco, che è stato il loro primo titolo come studio indipendente, è stato accolto positivamente dai fan ma non è riuscito a raggiungere i dati di vendita necessari. Secondo il capo dello studio Thomas Mahler, ciò è stato in gran parte dovuto al review bombing.

Ciò ha causato notevoli problemi finanziari ai Moon Studios, e Mahler ha espresso profonda preoccupazione per il futuro dello studio. In un post sul forum, ha scritto:

"Penso che la gente pensi che stia scherzando quando chiedo recensioni positive perché nella mente della gente c'è sempre qualche grande editore dietro le quinte che copre i costi...

Gente, se state scrivendo qui e vi state divertendo con Wicked e siete entusiasti di futuri aggiornamenti, ma non avete lasciato una recensione positiva, è del tutto possibile che non saremo più in giro tra un paio di mesi per fare qualcosa semplicemente perché abbiamo ricevuto un bombardamento di recensioni, il che porta le persone a non acquistare il gioco. Il che significa che non stiamo facendo soldi e dovremo chiudere.

Non chiederei se la nostra attività non dipenderebbe da questo. Inoltre, non scrivo mai recensioni su nulla, ma se vuoi vederci finire davvero Wicked, è dannoso che riotteniamo quel punteggio delle recensioni".

In breve, ci sta chiedendo di sostenere No Rest For the Wicked acquistandolo o lasciando una recensione positiva. Se i soldi non iniziano ad arrivare, e a meno che Moon Studios non riesca a trovare un editore disposto ad acquisirli, potrebbe essere finita.

