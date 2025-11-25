Originale The Naked Gun scelto come miglior film comico di tutti i tempi

HQ

Ottenere il miglior film in qualsiasi genere può essere un compito difficile. Il cinema è un mezzo soggettivo, dopotutto, e la comicità può essere ancora più soggettiva. Tuttavia, sarà difficile trovare qualcuno che non sorrida almeno al classico del 1988 The Naked Gun: Dai Fascicoli della Squadra di Polizia!

La recente lista di Variety delle 100 migliori commedie di tutti i tempi è in cima alle imprese di Leslie Nielsen nei panni di Frank Drebbin. The Naked Gun è pieno di battute, prendendo di mira di tutto, dal noir e i polizieschi che parodia al baseball professionistico e al cibo. Rimane un classico anche quasi 40 anni dopo la sua uscita, e anche se il recente reboot ha fatto un buon lavoro nel riportare l'umorismo assurdo dell'originale, non regge nulla al livello del lavoro di Nielsen.

Non elencheremo qui la top 100 completa, ma ci sono molti altri classici comici insieme ad alcuni preferiti più recenti. Dai un'occhiata alle 10 migliori commedie elencate da Variety qui sotto: