Orki e Necroni si affrontano nell'ultimo rapporto di battaglia Warhammer 40,000: Dawn of War IV

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Non manca ancora una settimana al lancio di Warhammer 40,000: Dawn of War IV, come speravamo all'inizio dell'anno, ma lo sviluppatore King Art Games sta rendendo l'attesa più lunga un po' più facile, fornendoci nuovi resoconti di battaglia. Il primo gameplay esteso è qui, e mostra le due fazioni Xenos nel gioco che si affrontano in una battaglia di Annientamento.

I Necron e gli Orki sono due fazioni molto diverse. Una è una razza limitata ma potente di antichi esseri robotici che hanno scambiato le loro forme fisiche per immortalità distorta molto tempo fa. L'altra fazione sono gli Orki. Sono così numerosi che spesso si lanciano in battaglia senza curarsi di nulla che sia minimamente legato alla strategia. Dove i Necron hanno tecnologie avanzate che nessun'altra razza potrebbe replicare, gli Orki mettono insieme la "tecnologia" che possono con rottami, nastro adesivo e pura forza di volontà. Ciò che gli Orki mancano in armamenti, lo compensano con numero ed entusiasmo, e anche se i Necron possono sembrare la forza superiore fin dall'inizio, nessuna tecnologia antica può salvarti da un'ascia nel cranio.

Questa battaglia 1 contro 1 di Annientamento è solo la prima di una piccola serie che King Art Games sta pianificando di presentare questo mese. Successivamente, vedremo tutte e quattro le fazioni sfidarsi in una partita multiplayer 2v2 di Dominazione a Squadre il 16 settembre. Infine, il 23, vedremo due comandanti umani affrontare un'IA d'élite in una battaglia 2v2 di Squadre.