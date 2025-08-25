Orlando Bloom spera in una riunione del cast completo nel prossimo film dei Pirati

HQ

È stato confermato da tempo che Pirati dei Caraibi 6 è in fase di sviluppo da diversi anni, con il produttore Jerry Bruckheimer ancora una volta pronto a dirigere il film in uscita. Ciò che non è stato confermato, tuttavia, è quali nomi si uniranno al cast, lasciando i fan a chiedersi se vedremo mai il famigerato capitano in persona, Johnny Depp, tornare nei panni di Jack Sparrow dopo la sua ricaduta con la Disney.

Una persona che spera sicuramente in una reunion completa non è altro che Orlando Bloom, che ha recitato nella trilogia originale. Durante una recente apparizione al Fan Expo di Chicago, a Bloom è stato chiesto cosa crede sia necessario per riportare i fan al franchise. La sua risposta è stata semplice.

"Tutto è scritto, giusto? Tutto è sulla pagina, e penso che ci sia sicuramente, sono sicuro che c'è un modo per creare qualcosa".

Ha aggiunto:

"Personalmente mi piacerebbe vedere tutti tornare. Penso che il modo per vincere in quella sia riconquistare tutti. Se possono, e se tutti vogliono tornare indietro".

Lo stesso Bruckheimer ha precedentemente espresso la speranza di vedere Depp tornare nei panni dell'amato capitano, anche se finora non è stato confermato nulla. Quello che sappiamo è che Bloom ha inchiodato i suoi colori all'albero. Per ora, tutto ciò che possiamo fare è incrociare le dita e sperare che la Perla Nera salpi di nuovo con il suo leggendario equipaggio.

Pensi che Johnny Depp tornerà mai nei panni del Capitano Jack Sparrow?