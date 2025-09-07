Orlando Bloom su Legolas: "Odierei vedere qualcun altro interpretarlo"

HQ

Con una lunga carriera e diversi ruoli importanti alle spalle, è ancora Legolas nei film de Il Signore degli Anelli per cui Orlando Bloom è meglio ricordato. E forse c'è la possibilità di vederlo brandire l'arco ancora una volta nel prossimo The Hunt for Gollum, attualmente previsto per il 2027.

Il film sarà diretto da Andy Serkis, che ovviamente riprenderà anche il ruolo di Gollum, il personaggio che ha definito gran parte della sua carriera. Il progetto è ulteriormente sostenuto da Peter Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens, alimentando le speranze che gran parte della "borsa di studio originale" possa tornare.

Quando di recente gli è stato chiesto di un possibile ritorno nei panni di Legolas, Bloom ha riflettuto con affetto: "È un ruolo così straordinario", anche se ha ammesso di non aver ricevuto alcuna chiamata da Serkis o dal team. Ha anche scherzato sul fatto che l'età lo ha raggiunto, dicendo che "un po' di magia informatica" potrebbe sempre risolvere il problema.

E mentre lo stesso Bloom deve ancora essere contattato, Sir Ian McKellen ha recentemente lasciato intendere che sia Gandalf che Frodo sono inclusi nella sceneggiatura. Resta da vedere se qualcun altro oltre a McKellen ed Elijah Wood interpreterà questi ruoli iconici. Bloom ha riassunto i suoi sentimenti con una semplice battuta: "Odierei vedere qualcun altro giocare a Legolas".