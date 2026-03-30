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Orlando Magic subisce una sconfitta pesante nella storia, 52 punti, contro i Toronto Raptors

Inoltre, Victor Wembanyama è il nuovo favorito ufficiale per il titolo di MVP.

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Gli Orlando Magic hanno subito la loro sconfitta più pesante di sempre, quando hanno perso con un vantaggio di 52 punti contro i Toronto Raptors domenica: 139-87. La sconfitta schiacciante ha incluso 31 punti consecutivi per i Raptors nel primo tempo e un parziale di 17-0 tra il terzo e il quarto quarto, causando la peggior sconfitta di sempre dei Magic, superando il precedente record di 47 punti contro i Chicago Bulls nel 2017.

I Magic hanno avuto un parziale di 39-35 in questa stagione, restando ottavi nella Eastern Conference, ma hanno comunque assicurato un posto nei play-in per i play-off, mentre i Raptors sono quinti (42-32). Domenica sera Shai Gilgeous-Alexander ha anche segnato 30 punti per la vittoria per 110-100 tra Oklahoma City Thunder e New York Knicks, ma secondo NBA.com, l'internazionale francese dei San Antonio Spurs Victor Wembanyama ha superato Shai come favorito per l'MVP di questa stagione.

Solo i Detroit Pistons nell'Est, e gli Oklahoma City Thunder e i San Antonio Spurs nell'Ovest, hanno ottenuto un posto nei play-off, mentre entriamo nelle ultime settimane del torneo: l'ultima giornata della stagione regolare sarà il 13 aprile.

Orlando Magic subisce una sconfitta pesante nella storia, 52 punti, contro i Toronto Raptors

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