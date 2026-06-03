Orso sorpreso mentre aggredisce un uomo in Giappone nelle immagini delle telecamere di sorveglianza

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Gli attacchi di orsi continuano a essere un problema in Giappone, poiché le immagini delle telecamere mostrano un uomo scaraventato a terra da un orso nero, che poi ha ferito altre quattro persone. Le immagini mostrano l'uomo, attualmente senza nome, inseguito fuori da una fabbrica siderurgica nella prefettura di Fukushima.

L'orso segue l'uomo per qualche secondo prima di afferrarlo e portarlo a terra. Poi se ne va, spaventato da un automobilista, e prosegue per la sua strada. Sky News riporta che l'orso ha ferito quattro persone prima di essere cacciato da una piccola folla.

Gli attacchi degli orsi sono un problema in Giappone, secondo il Ministero dell'Ambiente del paese, che ha dichiarato che solo nel 2025 ci sono stati più di 230 attacchi, che hanno causato la morte di 13 persone.