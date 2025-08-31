Orville Peck veste i panni di Vega nel reboot di Street Fighter

HQ

Street Fighter è tornato sotto i riflettori, questa volta sotto forma di un sontuoso reboot live-action che sta già generando un notevole clamore tra i fan. Di recente, abbiamo avuto il nostro primo vero sguardo a Orville Peck nei panni dell'iconico cattivo Vega, grazie a un'immagine dietro le quinte condivisa dall'attrice Callina Liang su Instagram e successivamente ricondivisa dallo stesso Peck. Nella foto, Peck sfoggia il classico look di Vega: i lunghi capelli biondi, il caratteristico tatuaggio del serpente e la maschera caratteristica del personaggio.

Resta da vedere se la maschera entrerà nel design finale. Vega è apparso per la prima volta in Street Fighter II nel 1991 e da allora è stato conosciuto come il vanitoso ma letale "Ninja spagnolo", un assassino che lavora sotto M. Bison. Nel film in uscita, M. Bison sarà interpretato da David Dastmalchian.

Il cast del film è a dir poco costellato di star. Il campione WWE Cody Rhodes assumerà il ruolo di Guile, si dice che Jason Momoa interpreterà Blanka e Roman Reigns entrerà nel ruolo di Akuma, il feroce combattente che, nella tradizione del gioco, uccide il padrone di Ryu e Ken, Gouken. Il film è ora diretto da Kitao Sakurai, meglio conosciuto per The Eric Andre Show e recentemente legato a Butterfly e Twisted Metal. Sakurai è intervenuto dopo che i fratelli Philippou sono usciti dal progetto, e si dice che la sua visione sia fresca e rispettosa del materiale originale.

Mentre la trama rimane nascosta, le aspettative salgono velocemente, questo potrebbe finalmente essere il film che rende giustizia a Street Fighter sul grande schermo.

