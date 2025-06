Oscar Isaac prende in giro Frankenstein di Guillermo del Toro come un "dramma oscuro e meditabondo"

HQ

Buone notizie per le persone a cui non piace l'horror: puoi ancora guardare il film di Guillermo del Toro Frankenstein. Secondo il suo protagonista Oscar Isaac, il film non ti farà nascondere sotto le lenzuola per le prossime notti, ed è in realtà più un dramma oscuro.

Parlando con Variety, Isaac ha dichiarato: "Non è affatto un film horror. È tutto cuore e sentimento. È un dramma oscuro e meditabondo".

"Ho letto il libro e sono rimasto scioccato da quanto sia diversa l'interpretazione di Guillermo, eppure è così fedele all'anima del libro", Ha aggiunto Isaac.

Guillermo del Toro è spesso noto per giocare con idee spettrali, ma sembra che questa volta abbia optato per un'atmosfera un po' diversa. Siamo sicuri che ci saranno ancora molte immagini interessanti e stranamente meraviglioseFrankenstein quando arriverà entro la fine dell'anno su Netflix.