Oscar Isaac sembra essere la ragione della mancanza di altre Moon Knight apparizioni

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Si sa che molti attori che firmano accordi con Disney e Marvel Studios lo fanno con la motivazione che appariranno in un certo numero di progetti in futuro. Si capisce anche in parte che agli attori viene quasi assegnato il progetto in cui appaiono, il che rende ancora più insolita la mancanza di apparizioni aggiuntive da Moon Knight.

Da quando il personaggio è stato introdotto nella serie Disney+ omonima, abbiamo aspettato il ritorno di Oscar Isaac come campione di Khonsu, ma finora nulla di sostanzioso è mai emerso in superficie. E ora sembra che sappiamo il perché.

Parlando con Comicbook.com, il creatore di Moon Knight, Jeremy Slater, ha spiegato che Isaac in qualche modo detiene le carte e determina quando Moon Knight (o una delle tante personalità alter ego) tornerà. In sostanza, Isaac sembra essere in grado di decidere quali progetti vuole perseguire e in quali apparire, ecco perché Moon Knight si è bloccato nella sua espansione MCU.

"Il contratto che Oscar Isaac ha firmato era molto simile a "faremo più storie quando troveremo storie che lui sia creativo entusiasta di raccontare." Non possono semplicemente schioccare le dita e richiamarlo per un'altra avventura. È davvero coinvolto creativamente nel futuro di quel personaggio. Quindi immagino che parte della sfida, e parte della gioia lì, sia capire: quali storie vuole esplorare Oscar e come vuole che quel personaggio venga utilizzato? Cosa potrebbe spingerlo a tornare a giocare ancora una volta in quella sabbiera?"

Questo suggerisce che non dovremmo davvero trattenere il respiro su altri Moon Knight, dato che non sembra che Isaac o Marvel siano troppo concentrati nel tornare al personaggio o all'universo più ampio, almeno non nello stesso modo di Chris Evans, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Tom Holland, e la lista continua.