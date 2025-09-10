Oscar Isaac vuole tornare nei panni di Poe Dameron in Star Wars: Starfighter

HQ

Attualmente c'è un nuovo filmStar Wars in produzione, poiché il film diretto da Ryan GoStar Wars: Starfighter sling è attualmente in fase di riprese. Anche se questo film sembrerà riguardare alcuni piloti di crack, dobbiamo aspettarci che il miglior pilota che il Finn di John Boyega abbia mai visto faccia la sua apparizione?

No, non stiamo parlando del più grande pilota, Anakin Skywalker, ma del Poe Dameron di Oscar Isaac. Allo stato attuale, il leggendario ribelle non fa parte del film in uscita, ma non esclude di apparire se la Disney lo chiama e gli chiede di far parte del film.

Quando ha parlato con Entertainment Tonight sul tappeto rosso del TIFF, a Isaac è stato chiesto se gli sarebbe piaciuto tornare nei panni di Poe Dameron in Star Wars: Starfighter, a cui ha risposto:

"Sono pronto per questo. Fammi sapere quando".

Certo, dato che il film è in produzione al momento, Poe che fa un'apparizione sembra improbabile se non fosse già stata pianificata e Isaac è subdolo con le sue parole. Ma forse questo lascia la porta aperta per un eventuale ritorno di Poe altrove.

Ti piacerebbe vedere Isaac riprendere il suo ruolo Star Wars ?