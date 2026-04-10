Oscar Piastri accoglie con favore la pausa inaspettata in Formula 1 per prepararsi dopo un inizio deludente

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Oscar Piastri, che ha dominato la stagione di Formula 1 per gran parte dello scorso anno, vincendo e chiudendo al terzo posto dopo Max Verstappen e il suo compagno di squadra Lando Norris, campione per la prima volta, hanno avuto un inizio disastroso della stagione 2026, non partendo in due delle tre gare, e attualmente è sesto con 21 punti e un solo podio.

Piastri ha compiuto 25 anni lunedì e, in un video sui social media, ha detto che si prenderà del tempo per prepararsi durante questo mese di aprile senza gare, dopo la cancellazione del Gran Premio di Bahrain e Arabia Saudita.

"Ovviamente la bassa stagione di quest'anno è stata molto breve, quindi è una bella finestra per tutti per allenarsi bene. Solo un po' più di tempo per prepararsi, praticamente. Penso che abbiamo imparato molto nelle prime gare e ancora molto da imparare, quindi ci dà più tempo per analizzare le cose, sederci, digerirle e cercare di tornare più forti per Miami."

Il suo compagno di squadra alla McLaren, Lando Norris, non sta andando molto meglio, quinto con 25 punti. Andrea Kimi Antonelli è il leader inaspettato con 72 punti e ha vinto due gare, davanti al suo compagno di squadra Mercedes, George Russell, molto più esperto. La Ferrari è la seconda migliore squadra, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton al quarto e quinto posto.