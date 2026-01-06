Oscar Piastri, George Russell e Alex Albon detennero un titolo "UNO" "con regole discutibili"

HQ

Oscar Piastri, il pilota australiano di 24 anni della McLaren che ha concluso il 2025 terzo in classifica ed è stato leader per gran parte della stagione, ha rivelato di aver conquistato un campionato UNO insieme ai colleghi piloti di F1 George Russell (Mercedes) e Alex Albon (Williams) durante una lunga serie tra una gara e l'altra. Tuttavia, c'erano alcune "regole discutibili" che favorivano Russell.

"Io, George Russell e Alex Albon abbiamo avuto un Campionato Mondiale UNO durante il viaggio da Baku a Singapore l'anno scorso. Ci sono state alcune decisioni di regole discutibili, e regole di cui non avevo mai sentito parlare giocando a UNO da parte di alcuni degli altri, soprattutto di George. A quanto pare, erano regole di famiglia", ha spiegato Piastri nel podcast ufficiale di F1 Off the Grid (tramite Motorsport).

Piastri ha anche detto che quelle "regole familiari" hanno giovato a Russell. "Siamo sempre competitivi in tutto, in tutti i piloti. È sempre divertente", e ha spiegato che spesso trascorre lunghi voli con altri piloti, dato che lui (e molti altri) vivono a Monaco, il che "è comodo quando si vuole andare a giocare a padel o fare altro".

Oscar Piastri continuerà con la McLaren dopo la emozionante stagione 2025, vinta dal suo compagno di squadra Lando Norris. La prima gara della stagione 2026 si terrà in Australia dal 6 all'8 marzo.