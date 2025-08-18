Oscar Piastri ottiene una tribuna a lui intitolata al Gran Premio d'Australia

HQ

Oscar Piastri, leader della Formula 1 nel 2025 (anche se non di molto, solo nove punti sul suo compagno di squadra Lando Norris) sarà il prossimo australiano, dopo Jack Brabham, Mark Webber, Daniel Ricciardo, Alan Jones e Arthur Waite, ad avere una tribuna a lui intitolata all'Albert Park, sede del Gran Premio d'Australia. E' stato annunciato oggi: una tribuna di fronte alla pitlane, nel rettilineo principale, porterà il nome del pilota della McLaren a partire dal prossimo anno.

"Sono molto emozionato dalla notizia che avrò la mia tribuna al Gran Premio d'Australia del prossimo anno", ha spiegato Piastri in un video sui social media. "Sembra molto surreale e non avrei mai pensato che sarebbe successo, ma il supporto è incredibile e non vedo l'ora di vedere tutto insieme il prossimo marzo."

Mark Webber, che ha anche una tribuna a lui intitolata, e ora lavora come manager di Piastri, ha elogiato il pilota 24enne, che potrebbe diventare campione del mondo per la prima volta quest'anno. "È un riflesso dei suoi risultati finora, incredibilmente all'inizio della sua carriera, che è riuscito ad avere la quantità di podi e vittorie che ha avuto. Chiaramente è molto a suo agio a livello d'élite, e fa sentire la sua presenza, il che è brillante, e rappresenta l'Australia nel modo in cui il paese ama essere rappresentato".

Piastri tornerà in gara nel Gran Premio d'Olanda, ma c'è ancora un po' di tempo libero, visto che la stagione riprenderà il 31 agosto, per i dieci weekend di gara rimanenti.