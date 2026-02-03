Ospedale francese evacuato dopo il ritrovamento di un proiettile d'artiglieria della Prima Guerra Mondiale nel retto del paziente durante un intervento chirurgico

HQ

I servizi di emergenza dell'ospedale Rangueil di Tolosa si sono trovati in una situazione complicata lo scorso fine settimana quando un uomo di 24 anni è arrivato in ospedale con una grave ferita rettale, solo per scoprire che il personale medico ha scoperto che la causa era un proiettile d'artiglieria inesploso della Prima Guerra Mondiale lungo otto pollici.

Secondo El País, il giovane avrebbe cercato un trattamento per un dolore estremo ma inizialmente non ha rivelato la natura dell'oggetto. Solo durante l'intervento chirurgico i medici si resero conto che l'oggetto era una munizione quasi secolare fa, risalente al 1918. La scoperta ha immediatamente suscitato timori di una possibile esplosione, costringendo il personale a interrompere l'operazione ed evacuare parti dell'ospedale.

Ospedale Rangueil a Tolosa // Shutterstock

Sono stati chiamati esperti di disarmamento per valutare il dispositivo. Secondo i rapporti locali, il proiettile è stato neutralizzato in sicurezza senza incidenti, con le unità dei vigili del fuoco in attesa per tutta la procedura. "Non era esploso e la situazione richiedeva estrema cautela", ha detto un informatore ospedaliero ai media francesi.

Le autorità hanno avviato un'indagine sulle circostanze dell'incidente, incluso come il paziente abbia acquisito l'ordigno e perché non abbia informato il personale medico. Sebbene la legge francese regoli rigorosamente il possesso di esplosivi, l'ufficio del procuratore di Tolosa ha indicato che il proiettile è demilitarizzato e che al momento non sono previste accuse penali.

Le munizioni inesplosive della Prima Guerra Mondiale rimangono un pericolo persistente in Francia, dove i resti del "raccolto di ferro" emergono regolarmente nelle terre agricole e nei cantieri edili. Sebbene i casi di tale ordigno in emergenze mediche siano rari, non sono senza precedenti. Episodi simili sono stati segnalati a Tolone, in Francia, e nel Regno Unito, anche se questo sembra essere uno dei più drammatici degli ultimi tempi...