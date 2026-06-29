Osso di dinosauro trovato in un cassetto si rivela essere stato scoperto per la prima volta in Antartide

HQ

Il primo osso di dinosauro scoperto in Antartide è stato ritrovato in un cassetto. Dopo essere stato trovato per la prima volta nel 1985, l'osso fu lasciato perché la squadra che lo scoprì non era sicuro di cosa fosse. Ora, 40 anni dopo, i paleontologi hanno scoperto che il fossile è un coccige di un tipo di dinosauro chiamato Titanosauro.

Come suggerisce il nome, questi furono i dinosauri più grandi ad aver camminato sulla Terra. Può sembrare un posto piuttosto difficile per un dinosauro, ma milioni di anni fa, il Titanosaur avrebbe trovato l'Antartide piena di verde. All'epoca, la regione era coperta da fitte foreste.

Il professor Paul Barrett del Museo di Storia Naturale ha confermato quale fosse il fossile. "Anche se non è troppo da vedere, in realtà ha una forma davvero distintiva. Appena l'ho visto, ho capito con cosa avevamo a che fare... era certo che avevamo a che fare con un Titanosauro. Questa è una combinazione di caratteristiche completamente unica per questo tipo di dinosauri," ha detto alla BBC.

Gli scienziati che studiano il fossile stimano che fosse lungo circa 7 metri. Piuttosto piccolo per un Titanosauro, ma Barrett crede che fosse un dinosauro giovane, o forse solo una variante più piccola del dinosauro. Sono stati scoperti più di 100 tipi di Titanosauri, ma siamo disposti a scommettere che pochissimi sono stati lasciati in un cassetto per più di 40 anni.