Ostaggio israelo-americano rilasciato in mezzo a nuovi attacchi a Gaza Edan Alexander torna a casa dopo 19 mesi, mentre Israele nega qualsiasi tregua e i combattimenti riprendono.

HQ Le ultime notizie su Israele e Palestina . Ora sappiamo che Edan Alexander, l'ultimo ostaggio americano conosciuto detenuto da Hamas, è stato rilasciato durante una temporanea pausa dei combattimenti e si è riunito con la sua famiglia in Israele lunedì. Il suo rilascio ha fatto seguito agli sforzi di mediazione di Stati Uniti, Egitto e Qatar, ma non è stato concordato un cessate il fuoco più ampio. Ore dopo il passaggio di consegne, gli attacchi israeliani sono ripresi in tutta Gaza, dove le condizioni umanitarie continuano a deteriorarsi. Adi Alexander parla con Yael al suo fianco, genitori di Edan Alexander, al raduno e alla cerimonia commemorativa per 6 ostaggi rapiti e uccisi da Hamas a Columbus Circle a New York il 1 settembre 2024 // Shutterstock