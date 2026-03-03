Ottavi di finale della FA Cup: orari per tutte le partite di questo weekend e per tutte le squadre della Premier League
Queste sono le partite di FA Cup di questo fine settimana, subito dopo il 29° turno di Premier League a metà settimana.
Questa è una settimana intensa per il calcio inglese: subito dopo il 29° turno della Premier League, che si giocherà da martedì a giovedì, si terrà il quinto turno della FA Cup (ottavi di finale) da venerdì a lunedì 6-9 marzo.
In questo turno ci sono diversi duelli con squadre di Premier League, a partire da una ripetizione dello stesso duello di lunedì, Wolves contro Liverpool. Altri club di Premier League nel quinto turno della FA Cup sono l'Arsenal (contro Mansfield Town), Chelsea (contro Wrexham), Newcastle contro Manchester City, Leeds United (contro Norwich City), Fulham (contro Southampton) e West Ham contro Brentford.
Data e ora di tutte le partite di FA Cup nel quinto turno
Venerdì 6 marzo
- Wolves vs. Liverpool - 20:00 GMT / 21:00 CET
Sabato 7 marzo
- Mansfield Town vs. Arsenal — 12:15 GMT / 13:15 CET
- Wrexham vs. Chelsea — 17:45 GMT / 18:45 CET
- Newcastle United vs. Manchester City — 20:00 GMT / 21:00 CET
Domenica 8 marzo
- Fulham vs. Southampton — 12:00 GMT / 13:00 CET
- Port Vale o Bristol City vs. Sunderland — 13:30 GMT / 14:30 CET
- Leeds United vs. Norwich City — 16:30 GMT / 17:30 CET
Lunedì 9 marzo
- West Ham vs. Brentford - 19:30 GMT / 20:30 CET
L'anno scorso, il Crystal Palace, già eliminato, ha sorpreso il Liverpool nella finale di FA Cup. Pensi che vedremo altri "killer di giganti" in questo turno alla FA Cup?