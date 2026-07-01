Prima partita degli ottavi di finale della Coppa del Mondo già confermata, da sabato a martedì

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Gli ottavi di finale della Coppa del Mondo si avvicinano, con più della metà delle partite dei 32 turni in corso e diverse squadre già eliminate. Oggi, mercoledì e fino a venerdì, ci sono le partite di turno dei 32, con le ottavi di finale che si svolgono dal sabato pomeriggio fino a martedì 7 luglio.

Sudafrica, Paesi Bassi, Germania, Svezia, Ecuador, Giappone e Costa d'Avorio sono stati finora i paesi eliminati in questo turno a eliminazione diretta extra. L'azione continua mercoledì con Inghilterra contro Repubblica Democratica del Congo, Belgio contro Senegal e USA contro Bosnia ed Erzegovina.

Ottavi di finale della Coppa del Mondo

Sabato, 4 luglio



Canada vs Marocco — 19:00 CEST / 18:00 BST



Paraguay vs Francia — 23:00 CEST / 22:00 BST



Domenica, 5 luglio



Brasile vs Norvegia — 22:00 CEST / 21:00 BST



Lunedì 6 luglio



Messico vs Inghilterra/RD Congo vincitore — 01:00 BST / 02:00 CEST



Vincitore Portogallo/Croazia vs vincitore Spagna/Austria — 20:00 BST / 21:00 CEST



Martedì, 7 luglio



Vincitore USA/Bosnia ed Erzegovina vs vincitore Belgio/Senegal — 01:00 BST / 02:00 CEST



Vincitrice Argentina/Capo Verde vs vincitrice Australia/Egitto — 17:00 BST / 18:00 CEST



Vincitore Svizzera/Algeria vs Vincitore Colombia/Ghana — 21:00 BST / 22:00 CEST



Partite restanti del turno dei 32

Mercoledì, 1 luglio



Belgio vs Senegal - 22:00 CEST / 21:00 BST



Giovedì, 2 luglio



Stati Uniti vs Bosnia ed Erzegovina - 02:00 CEST / 01:00 BST



Spagna vs Austria - 21:00 CEST / 20:00 BST



Venerdì, 3 luglio



Portogallo vs Croazia - 01:00 CEST / 00:00 BST



Svizzera vs Algeria - 05:00 CEST / 04:00 BST



Australia vs Egitto - 20:00 CEST / 19:00 BST



Sabato, 4 luglio



Argentina vs Capo Verde - 00:00 CEST / 23:00 BST (3 luglio)



Colombia vs Ghana - 03:30 CEST / 02:30 BST

