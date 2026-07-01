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Prima partita degli ottavi di finale della Coppa del Mondo già confermata, da sabato a martedì
Questo è il calendario della Coppa del Mondo fino a martedì.
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Gli ottavi di finale della Coppa del Mondo si avvicinano, con più della metà delle partite dei 32 turni in corso e diverse squadre già eliminate. Oggi, mercoledì e fino a venerdì, ci sono le partite di turno dei 32, con le ottavi di finale che si svolgono dal sabato pomeriggio fino a martedì 7 luglio.
Sudafrica, Paesi Bassi, Germania, Svezia, Ecuador, Giappone e Costa d'Avorio sono stati finora i paesi eliminati in questo turno a eliminazione diretta extra. L'azione continua mercoledì con Inghilterra contro Repubblica Democratica del Congo, Belgio contro Senegal e USA contro Bosnia ed Erzegovina.
Ottavi di finale della Coppa del Mondo
Sabato, 4 luglio
- Canada vs Marocco — 19:00 CEST / 18:00 BST
- Paraguay vs Francia — 23:00 CEST / 22:00 BST
Domenica, 5 luglio
- Brasile vs Norvegia — 22:00 CEST / 21:00 BST
Lunedì 6 luglio
- Messico vs Inghilterra/RD Congo vincitore — 01:00 BST / 02:00 CEST
- Vincitore Portogallo/Croazia vs vincitore Spagna/Austria — 20:00 BST / 21:00 CEST
Martedì, 7 luglio
- Vincitore USA/Bosnia ed Erzegovina vs vincitore Belgio/Senegal — 01:00 BST / 02:00 CEST
- Vincitrice Argentina/Capo Verde vs vincitrice Australia/Egitto — 17:00 BST / 18:00 CEST
- Vincitore Svizzera/Algeria vs Vincitore Colombia/Ghana — 21:00 BST / 22:00 CEST
Partite restanti del turno dei 32
Mercoledì, 1 luglio
- Belgio vs Senegal - 22:00 CEST / 21:00 BST
Giovedì, 2 luglio
- Stati Uniti vs Bosnia ed Erzegovina - 02:00 CEST / 01:00 BST
- Spagna vs Austria - 21:00 CEST / 20:00 BST
Venerdì, 3 luglio
- Portogallo vs Croazia - 01:00 CEST / 00:00 BST
- Svizzera vs Algeria - 05:00 CEST / 04:00 BST
- Australia vs Egitto - 20:00 CEST / 19:00 BST
Sabato, 4 luglio
- Argentina vs Capo Verde - 00:00 CEST / 23:00 BST (3 luglio)
- Colombia vs Ghana - 03:30 CEST / 02:30 BST