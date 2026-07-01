Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

Prima partita degli ottavi di finale della Coppa del Mondo già confermata, da sabato a martedì

Questo è il calendario della Coppa del Mondo fino a martedì.

XONE Overwatch Legendary

XONE Overwatch Legendary

From 17.42 EUR at 4 stores
Store Price Shipping Delivery
ewooow
17.42 EUR
- days
Buy
Yeppon
23.99 EUR
6.50 EUR
- days
Buy
eBay
27.25 EUR
0.00 EUR
2-3 days
Buy
eBay
27.42 EUR
0.00 EUR
2-3 days
Buy

Advertisement in partnership with PriceRunner

HQ

Gli ottavi di finale della Coppa del Mondo si avvicinano, con più della metà delle partite dei 32 turni in corso e diverse squadre già eliminate. Oggi, mercoledì e fino a venerdì, ci sono le partite di turno dei 32, con le ottavi di finale che si svolgono dal sabato pomeriggio fino a martedì 7 luglio.

Sudafrica, Paesi Bassi, Germania, Svezia, Ecuador, Giappone e Costa d'Avorio sono stati finora i paesi eliminati in questo turno a eliminazione diretta extra. L'azione continua mercoledì con Inghilterra contro Repubblica Democratica del Congo, Belgio contro Senegal e USA contro Bosnia ed Erzegovina.

Ottavi di finale della Coppa del Mondo

Sabato, 4 luglio


  • Canada vs Marocco — 19:00 CEST / 18:00 BST

  • Paraguay vs Francia — 23:00 CEST / 22:00 BST

Domenica, 5 luglio


  • Brasile vs Norvegia — 22:00 CEST / 21:00 BST

Lunedì 6 luglio


  • Messico vs Inghilterra/RD Congo vincitore — 01:00 BST / 02:00 CEST

  • Vincitore Portogallo/Croazia vs vincitore Spagna/Austria — 20:00 BST / 21:00 CEST

Martedì, 7 luglio


  • Vincitore USA/Bosnia ed Erzegovina vs vincitore Belgio/Senegal — 01:00 BST / 02:00 CEST

  • Vincitrice Argentina/Capo Verde vs vincitrice Australia/Egitto — 17:00 BST / 18:00 CEST

  • Vincitore Svizzera/Algeria vs Vincitore Colombia/Ghana — 21:00 BST / 22:00 CEST

Partite restanti del turno dei 32

Mercoledì, 1 luglio


  • Belgio vs Senegal - 22:00 CEST / 21:00 BST

Giovedì, 2 luglio


  • Stati Uniti vs Bosnia ed Erzegovina - 02:00 CEST / 01:00 BST

  • Spagna vs Austria - 21:00 CEST / 20:00 BST

Venerdì, 3 luglio


  • Portogallo vs Croazia - 01:00 CEST / 00:00 BST

  • Svizzera vs Algeria - 05:00 CEST / 04:00 BST

  • Australia vs Egitto - 20:00 CEST / 19:00 BST

Sabato, 4 luglio


  • Argentina vs Capo Verde - 00:00 CEST / 23:00 BST (3 luglio)

  • Colombia vs Ghana - 03:30 CEST / 02:30 BST

Prima partita degli ottavi di finale della Coppa del Mondo già confermata, da sabato a martedì
kovop / Shutterstock

This post is tagged as:

SportfootballCoppa del mondo


Caricamento del prossimo contenuto