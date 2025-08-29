Ottieni Ninja Gaiden: Ragebound e Shinobi: Art of Vengeance con un pacchetto scontato su Steam

HQ

Il tempismo è un po' strano, ma a poche settimane di distanza l'uno dall'altro, Koei Tecmo e poi Sega hanno rilasciato avventure di ispirazione retrò nelle loro serie ninja più amate: Ninja Gaiden: Ragebound e Shinobi: Art of Vengeance. Ma se pensavate che questo avrebbe significato una sanguinosa battaglia ninja tra i due giganti giapponesi, vi sbagliavate completamente.

Invece, ora stanno unendo le forze su Steam e hanno lanciato un bundle chiamato Path of the Ninja Bundle , che include entrambi questi nuovissimi titoli a un prezzo scontato di £ 41,38 / € 49,48, una riduzione del 10%. Ciò significa che non devi scegliere quale ninja seguire in un'avventura e puoi anche risparmiare qualche soldo nel processo.

