Ottieni una skin per armi gratuita per Borderlands 4

È stato recentemente confermato che Borderlands 4 uscirà per PC, PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series S/X il 12 settembre, e Gearbox Software ha sollevato il coperchio su nuove informazioni sull'avventura. Ad esempio, abbiamo imparato di più sul gioco in generale, abbiamo incontrato i nuovi personaggi e molto altro ancora.

Ma... la grande star della serie Borderlands sono ovviamente le armi. E in questo momento, puoi mettere le mani sull'esclusiva skin per armi Hazard Pay per Borderlands 4 per essere pronto per la premiere. Tutto quello che devi fare è visitare il sito ufficiale e "Iscriviti per ricevere newsletter e marketing digitale con un account SHiFT".

Questo è completamente gratuito e non è necessario che tu debba continuare a iscriverti alla newsletter per il tempo e l'eternità. Sembra interessante? Quindi vai a questo link, scorri un po' verso il basso, leggi le brevi istruzioni e iscriviti.