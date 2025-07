Ottime scelte retrò da giocare quest'estate

HQ

Microsoft e persino Sony, che si stanno chiaramente muovendo nella stessa direzione, offrono servizi online con molti fantastici giochi con cui divertirsi. Spesso si tratta di grandi giochi, titoli relativamente nuovi e grandi indie. Ma il fatto è che anche i fan del retrò hanno un buon motivo per dare un'occhiata sia a Game Pass che a PlayStation Plus.

Più... Nella calura estiva, non sempre si vuole affrontare un gioco più pesante che richiede ore di tempo investito per arrivare da qualche parte. È qui che i giochi retrò possono essere più adatti perché di solito sono creati con un ciclo di gioco più concentrato in quanto sono giochi significativamente più piccoli. L'idea è semplicemente che dovrebbero intrattenere fin dal primo momento e, si spera, avere un gameplay così buono da volerli giocare più e più volte.

Poi c'è Switch Online, il servizio online di Nintendo. Si concentra in particolare sul retrò. E così, a beneficio del grande pubblico, ho pensato di consigliare cinque giochi retrò davvero belli in vari generi da godere dai servizi in abbonamento delle console.

Allora, cos'è il retrò? Ovviamente è come discutere "quanto è lunga una corda", e ognuno avrà la propria opinione. Tuttavia, ho scelto di lasciare che siano giochi che hanno almeno 20 anni, ma non devono essere versioni originali, ma funzionano anche remaster e remake. Detto questo, eccoci qui.

Annuncio pubblicitario:

Pass di gioco

Age of Empires II: Edizione definitiva

Age of Empires II: Definitive Edition è, come suggerisce il nome, una nuova versione del classico gioco di strategia in tempo reale originariamente pubblicato nel 1999. Oltre a una grafica migliorata e a un suono rielaborato, è stato anche rinfrescato in altri modi e funziona sorprendentemente bene per giocare con i controller. Intuitivo e molto divertente.

Goldeneye 007

Il miglior gioco di James Bond di tutti i tempi e il titolo che ha dimostrato che l'azione in prima persona funziona altrettanto bene su console che su PC è ancora divertente. Questo è un puro piacere per giocare, divertirsi e ricordare un momento più semplice.

Annuncio pubblicitario:

Riproduzione rara

Questa collezione è ricca di fantastici giochi, tra cui R.C. Pro-Am, Banjo-Kazooie e Conker's Bad Fur Day. Se hai avuto Nintendo, Super Nintendo o Nintendo 64, è un "tuffo nel passato" con cui puoi passare ore.

Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

È appena stato rilasciato ed è ovviamente una raccolta dei due migliori giochi di Tony Hawk di tutti. La magia dei giorni in cui Jackass era in TV e si poteva giocare tutta la notte potrebbe non essere ricreata, ma è ancora sorprendentemente divertente oggi e perfetto da giocare quando gli amici vengono a trovarlo.

Prove di Mana

Trials of Mana è un gioco di ruolo d'azione e un remake della classica avventura giapponese del 1995 Seiken Densetsu 3, spesso indicato come Secret of Mana 2. All'epoca non è mai stato rilasciato, ma può essere apprezzato in questo bel remake.

PlayStation Plus

Alex Kidd in Miracle World DX

Alex Kidd in Miracle World DX riesce nell'impresa di fungere sia da tributo nostalgico a uno dei primi sfidanti di Mario di Sega, sia da esperienza accessibile per i nuovi giocatori, senza alienare i fan più anziani. Affascinante, colorato e retrò con un tocco moderno.

Grandia

Questo gioco di ruolo giapponese ci ha totalmente affascinato nella seconda metà degli anni '90, portando un divertimento epico sia su Playstation che su Saturn. Se ti piacciono i giochi di ruolo giapponesi, questo è un gioiello nostalgico che ha quella storia affascinante e leggermente più diretta e personaggi che impari rapidamente ad amare.

Mr Moskeeto

È facile dimenticarlo, ma soprattutto durante l'era delle prime due console PlayStation, Sony sfornava strani giochi giapponesi. Molti non sono mai arrivati in Occidente, ma il signor Moskeeto lo ha fatto e ci ha dato il simulatore di zanzare di cui non sapevamo di aver bisogno. Odio ancora le zanzare, ma questo gioco ha cambiato per sempre la mia visione di loro.

PaRappa Il Rapper 2

Sega ha aperto la strada e gettato le basi per rendere i videogiochi cool, e Sony ha poi gestito questa eredità nel miglior modo possibile. Da nessuna parte lo hanno fatto meglio che con PaRappa The Rapper, e in particolare con l'eminente sequel. I giochi non sono più belli di così.

L'ombra del colosso

Shadow of the Colossus era forse un po' più di un gioco di quanto i clienti PlayStation 2 potessero gestire, ma con il remake è finalmente riuscito a raggiungere il suo pieno potenziale. E nonostante sia stato costruito su vecchie fondamenta, è ancora altrettanto magistrale e illustra perché il Team Ico è diventato così amato come lo è in realtà fino ad oggi, nonostante non sia nemmeno più in giro.

Passa online

Punch-Out

L'incomparabile gioco di boxe di Nintendo è un classico a 8 bit di prim'ordine. Nonostante la grafica primitiva, è divertente oggi come lo era negli anni '80 e non ci si annoierà mai a combattere per arrivare in cima, anche se ovviamente rimpiangiamo l'assenza di Mike Tyson come boss finale.

Shinobi III: Il ritorno del maestro ninja

Questo gioiello del Mega Drive è uno di quelli che immagino troppe persone si siano perse, ed è un po' un crepuscolo culturale. Devi assolutamente provarlo per provare uno dei giochi a 16 bit più solidi e splendidi mai pubblicati. Realizzato per sessioni di gioco brevi e intense.

Anima Calibur II

Finalmente, possiamo giocare di nuovo a Soul Calibur al suo meglio. Gameplay puro senza un mucchio di super contatori e espedienti. Soul Calibur II è per molti versi lo stesso gioco del suo predecessore, ma più bello e più completo di un Link giocabile.

Super Mario World

Il titolo di punta di Super Nintendo rimane una delle più grandi avventure platform di tutti i tempi e ogni traccia è una piccola opera d'arte, accompagnata da una musica che ti lascerà sorridere da un orecchio all'altro. Grazie all'esemplare brevità e al contrasto dei tracciati, è perfetto per divertirsi sulla spiaggia sabbiosa.

The Legend of Zelda III: Un collegamento con il passato

Spesso considerato uno dei migliori giochi di tutti i tempi e, grazie allo stile e al layout dei pixel, ha smesso da tempo di invecchiare. Questa avventura è ancora magica e dovresti assolutamente scaricarla e rinfrescarti negli oscuri sotterranei di Hyrule mentre il sole splende.

Giochi molto al retrò in estate e quali sono i tuoi preferiti?