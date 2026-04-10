Otto di finale a Monte-Carlo: calendario con Alcaraz, Sinner, Zverev, Vacherot... venerdì

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Gli ultimi otto del Masters di Monte-Carlo si svolgeranno venerdì 10 aprile, con Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ancora in piedi dopo i loro - brevi - spaventi di giovedì, quando entrambi persero il secondo set: Sinner perse il secondo set contro Tomas Machac, interrompendo la sua striscia di due set nei tornei Masters 1.000, e Alcaraz perse anche il secondo set contro Tomás Martín Etcheverry. ma alla fine vinsero le loro partite.

Venerdì si terrà anche il primo duello tra João Fonseca e Alexander Zverev, terzo torneo consecutivo in cui il giovane brasiliano affronterà i primi 3 giocatori. Fonseca ha perso contro Sinner e Alcaraz, ma è stato molto competitivo contro di loro, sarà sufficiente a battere il numero 3 del mondo? Se vince, potrebbe affrontare Sinner in semifinale...

Dall'altra parte del tabellone, Valentin Vacherot fece la storia diventando il primo monegasco a raggiungere i quarti di finale del Monaco Open, battendo Hubert Hurkacz. Affronterà Alex de Miñaur più tardi oggi, e il vincitore potrebbe affrontare Alcaraz o Bublik domani.

Ecco il calendario del Monte-Carlo Masters venerdì 10 aprile:



Joao Fonseca vs. Alexander Zverev: 11:00 CEST, 12:00 BST



Felix Auger-Aliassime vs. Jannik Sinner: 12:10 CEST, 11:10 BST



Carlos Alcaraz vs. Alexander Bublik: 13:20 CEST, 12:20 BST



Valentin Vacherot vs. Alex de Miñaur: 14:30 CEST, 13:30 BST

