Otto morti nell'esplosione di un'auto vicino al Forte Rosso di Delhi

HQ

Almeno otto persone sono state uccise lunedì dopo che un'auto è esplosa vicino allo storico Forte Rosso di Delhi, un'area densamente popolata vicino a una stazione della metropolitana. La polizia ha detto che la causa dell'esplosione è ancora sotto inchiesta, mentre Mumbai e Uttar Pradesh sono stati messi in allerta.

Circa 20 persone sono rimaste ferite mentre le ambulanze e le squadre di emergenza si sono precipitate sul posto. Diverse auto e tre risciò hanno preso fuoco e le immagini hanno mostrato veicoli maciullati sparsi per la strada.

Esplosione innescata in un veicolo lento

Il commissario di polizia di Delhi Satish Golcha ha detto che l'esplosione è avvenuta poco prima delle 19:00, quando un veicolo che si muoveva lentamente si è fermato a un semaforo. L'esplosione ha danneggiato diversi veicoli nelle vicinanze e ha costretto la polizia a sigillare l'intera area.

Gli investigatori federali e il ministero dell'Interno sono stati informati, mentre il primo ministro Narendra Modi ha offerto le condoglianze e ha augurato ai feriti una pronta guarigione. I testimoni hanno descritto una "intensa esplosione" che ha spinto le persone a correre per mettersi in salvo. Le squadre di emergenza hanno schierato dozzine di ambulanze e hanno rapidamente spento l'incendio.