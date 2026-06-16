Otto pareggi in sedici partite finora nei Mondiali: breve sollievo per la Spagna mentre i Giri B, G e H restano completamente liberi

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A martedì mattina sono state giocate 16 partite di Coppa del Mondo, tutte dal Gruppo A all'H, e otto di esse sono terminate in pareggio. Lunedì è stata una giornata particolarmente insolita in cui tutte le partite si sono concluse in pareggio: Spagna 0-0 Capo Verde, Belgio 1-1 Egitto, Arabia Saudita 1-1 Uruguay e Iran 2-2 Nuova Zelanda.

Prima di allora, Canada ed Bosnia ed Erzegovina del Gruppo B chiusero 1-1, Qatar ed Svizzera del Gruppo B chiusero 1-1, Brasile e Marocco del Gruppo C chiusero 1-1, e Paesi Bassi ed Erzegovina del Gruppo F chiusero 2-2.

Questi risultati aggiungono un arramma di spicco alla fase a gironi, specialmente per i Gruppi, B, G e H, in cui tutte le nazioni sono a pari merito con 1 punto di vantaggio e sono classificate solo provvisoriamente in base al numero di gol segnati. Uno dei più grandi sorpresi è stato il pareggio 0-0 della Spagna contro Capo Verde, la grande favorita che non è riuscita a segnare contro una nazione esordiente, con appena mezzo milione di persone.

L'Uruguay li ha aiutati più tardi quando hanno pareggiato 1-1 contro l'Arabia Saudita, quindi per tutti loro la prima giornata dei Mondiali è stata per lo più inutile, aggiungendo più pressione che mai alle Gara 2 e 3 e aumentando l'importanza del numero di gol segnati in caso di pareggio.

Lo stesso accade nel Gruppo H con Nuova Zelanda, Iran, Belgio ed Egitto, uno dei gruppi più aperti e imprevedibili senza un favorito chiaro.

Partite della Coppa del Mondo martedì 16 giugno (e all'alba di mercoledì):



Gruppo I: Francia vs. Senegal: martedì 16 giugno, 21:00 CEST, 20:00 BST



Gruppo I: Iraq vs. Norvegia: mercoledì 17 giugno, 00:00 CEST, 23:00 BST di martedì



Gruppo J: Argentina vs. Algeria: mercoledì 17 giugno, 03:00 CEST, 06:00 BST



Gruppo J: Austria vs. Giordania: mercoledì 17 giugno, 06:00 CEST, 05:00 BST

