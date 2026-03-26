Otto studi PlayStation hanno chiuso da quando è stata lanciata la PS5 - ecco la lista completa

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Il mese scorso, molti fan di PlayStation sono rimasti senza fiato quando si sono resi conto che Sony stava chiudendo Bluepoint pochi anni dopo averli acquisiti. Anche allora, diversi analisti di spicco hanno scritto che probabilmente non avevamo ancora visto l'ultima delle dichiarazioni negative di Sony, e proprio l'altro giorno è arrivata la chiusura successiva sotto forma di Dark Outlaw Games.

Unito a diverse altre chiusure recenti da parte di Sony, potrebbe sembrare che molti sviluppatori first-party siano stati costretti a chiudere questa generazione, e questo ha spinto Insider Gaming a esaminarle tutte. Se hai la sensazione che Sony abbia chiuso un numero irragionevole di sviluppatori - hai assolutamente ragione, perché da quando è uscita la PlayStation 5, in totale sono scomparsi otto persone.

Ecco l'elenco completo degli sviluppatori PlayStation Studios che sono stati chiusi dal 2020:



2020 - Manchester Studio



2021 - Japan Studio



2023 - PixelOpus



2024 - London Studio



2024 - Firewalk Studios



2024 - Neon Koi



2026 - Bluepoint Games



2026 - Giochi Oscuri Fuorilegge



Purtroppo, non è molto probabile che abbiamo visto la fine delle chiusure degli studi Sony, quindi temiamo che dovremo aggiungerla a questa lista a tempo debito (anche se speriamo sinceramente di non doverlo fare).