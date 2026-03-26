Otto studi PlayStation hanno chiuso da quando è stata lanciata la PS5 - ecco la lista completa
Bluepoint Games il mese scorso e Dark Outlaw Games di qualche giorno fa sono solo due degli otto studi first party scomparsi dall'uscita di PlayStation 5.
Il mese scorso, molti fan di PlayStation sono rimasti senza fiato quando si sono resi conto che Sony stava chiudendo Bluepoint pochi anni dopo averli acquisiti. Anche allora, diversi analisti di spicco hanno scritto che probabilmente non avevamo ancora visto l'ultima delle dichiarazioni negative di Sony, e proprio l'altro giorno è arrivata la chiusura successiva sotto forma di Dark Outlaw Games.
Unito a diverse altre chiusure recenti da parte di Sony, potrebbe sembrare che molti sviluppatori first-party siano stati costretti a chiudere questa generazione, e questo ha spinto Insider Gaming a esaminarle tutte. Se hai la sensazione che Sony abbia chiuso un numero irragionevole di sviluppatori - hai assolutamente ragione, perché da quando è uscita la PlayStation 5, in totale sono scomparsi otto persone.
Ecco l'elenco completo degli sviluppatori PlayStation Studios che sono stati chiusi dal 2020:
Purtroppo, non è molto probabile che abbiamo visto la fine delle chiusure degli studi Sony, quindi temiamo che dovremo aggiungerla a questa lista a tempo debito (anche se speriamo sinceramente di non doverlo fare).