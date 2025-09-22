Ousmane Dembélé e Aitana Bonmatí sono i vincitori del Pallone d'Oro 2025

HQ

Sono stati annunciati i vincitori del Pallone d'Oro 2025: Aitana Bonmatí e Ousmane Dembélé.

Aitana Bonmatí ha vinto il premio per la terza volta consecutiva. Ora diventa l'unica detentrice del record per più Palloni d'Oro femminili (Alexia Putella lo ha vinto due volte in precedenza) da quando il premio è stato introdotto nel 2018. Bonmatí ha superato la sua ex compagna di squadra al Barcellona Mariona Caldentey, che è arrivata seconda dopo essere passata all'Arsenal e aver vinto la Champions League.

Nel frattempo, Ousmane Dembélé ha vinto su Lamine Yamal (che ha anche vinto il Kopa Award come miglior giocatore under 21 per la seconda volta). La stella del PSG è stata una figura chiave per lo sforzo collettivo del PSG quest'anno, un club che ha vinto anche il Club dell'anno e il cui allenatore, Luis Enrique, ha vinto anche il premio come miglior allenatore, dopo l'eroica stagione di Champions League.

