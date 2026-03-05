Out of Sight per avere un lancio fisico limitato su PS5 e Nintendo Switch

HQ

Lo sviluppatore The Gang continua a mantenere l'interesse dei fan con il suo titolo stealth, puzzle horror adventure Out of Sight, introducendo nuovi modi per ampliare l'esperienza. Per prima cosa, già la prossima settimana, il DLC Stage Fright arriverà su PC, PS5 e Nintendo Switch (con Xbox Series X/S in arrivo successivo), e questo arrivo avverrà effettivamente il giorno prima (o in linea con il lancio su Switch) che Out of Sight avrà anche un debutto fisico limitato.

Il 12 marzo possiamo aspettarci che il titolo arrivi nelle edizioni fisiche per PS5 e Switch 1, ideali per tutti i collezionisti che vogliono aggiungere una copia in scatola alla loro collezione. In totale, saranno disponibili 4.000 copie per Switch (2.500 Standard Edition e 1.500 Deluxe Edition) più 3.000 copie PS5, dove ogni versione fisica offrirà il gioco completo e il DLC Stage Fright sul rispettivo disco/cartuccia.

Per quanto riguarda ciò che la Deluxe Edition su Switch offrirà agli acquirenti, includerà il gioco e il DLC più una spilla smaltata fosforescente di Teddy, un doppio disco della colonna sonora originale, quattro spettri di carta per bambini, un foglio di adesivi A5 fosforescente, un poster A3 a colori, e tutto in una scatola esclusiva a conchiglia.

La data e l'orario esatti di lancio della versione fisica sono fissati per il 12 marzo alle 18:00 GMT/19:00 CET. Aggiungerai Out of Sight alla tua collezione fisica?