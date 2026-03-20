Out of Sight: Stage Fright

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Non era privo di difetti, ma il modo in cui Out of Sight di The Gang giocava con la prospettiva e offriva una ricetta piuttosto unica per gli enigmi è stato sufficiente a tenermi intrattenuto per la sua breve durata quando ho recensito il gioco base 10 mesi fa. Allo stesso modo, sentendo che lo sviluppatore aveva un 'atto finale', se vogliamo, in preparazione, mi ha naturalmente incuriosito cosa avrebbe offerto questa espansione e come avrebbe fatto da scena per l'avventura in seconda persona.

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Sì, sì, sto usando molto gergo teatrale ma per buone ragioni. Il DLC Stage Fright per Out of Sight è tutto incentrato sull'inscena di uno spettacolo che approfondisce il passato di uno dei bambini spiriti intrappolati in questa villa contorta. È un'esperienza breve su cui puoi scorrere i titoli di coda dopo poco più di un'ora (che va da un terzo a un quarto della durata del gioco principale) e offre tre capitoli d'azione in cui esplori una nuova ala della casa nei panni di Sophie e Teddy, evitando Clayton e raccogliendo gli oggetti necessari per completare la performance.

Dal punto di vista del gameplay, stiamo osservando una configurazione molto simile a quella del gioco base, dove attraversi corridoi evitando trappole per topi e altri pericoli che potrebbero avvisare Clayton della tua presenza, prima di raggiungere stanze più ampie dove devi passare dalla prospettiva in prima e seconda persona per progredire. La stessa logica si applica: la protagonista di Sophie è cieca ma può vedere attraverso gli 'occhi' del suo orsacchiotto, il che significa che esplori il tenere l'orso vicino al petto di Sophie per il gameplay in prima persona, prima di posizionare Teddy in punti specifici per ottenere una visuale simile a una telecamera CCTV che fa somigliare il gameplay quasi a progetti horror old-school come Resident Evil, dove vedi le cose da lontano ma puoi comunque muovere il personaggio in tre dimensioni guardandolo dall'alto.

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Questa premessa e la possibilità di scambiare prospettive è ciò che rende Out of Sight speciale, dato che gli enigmi e il gameplay sono in realtà piuttosto semplici e lineari, ma i cambiamenti di prospettiva danno una dimensione in più. Inoltre, va detto che Out of Sight e questa espansione Stage Fright non mettono molto alla prova il giocatore, dato che le soluzioni agli enigmi sono spesso abbastanza facili da capire, lasciando i problemi leggermente più complessi a pochi collezionabili da scoprire. Ammetto che questa potrebbe essere un'impressione da parte di chi ha una grande esperienza nei giochi horror e nei tipi di enigmi che presentano, quindi i fan meno esperti potrebbero trovare gli enigmi un po' più impegnativi, ma comunque non stiamo parlando di complessità intricata a livello di escape room.

Stage Fright, come il gioco principale, è spesso al suo meglio quando ci lascia semplicemente apprezzare l'atmosfera e l'atmosfera della villa inquietante, che non manca mai di farti venire i brividi. Tuttavia, penso che questa espansione manchi dello stesso mordente che alcune parti di Out of Sight offre, dato che Clayton è uno stalker piuttosto scarso in questo DLC, quasi mai una minaccia per il giocatore, a differenza della sua apparizione nella storia principale o di come Lady Janna minaccia costantemente la tua esplorazione. Più paura, un maggiore focus nel far sentire il giocatore a disagio avrebbe fatto molta differenza in Stage Fright, soprattutto perché l'avventura finisce piuttosto in fretta, il che significa che non ha lo stesso tempo per creare momenti memorabili e più grandi in cui c'è più in gioco.

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Tuttavia, per una breve avventura che puoi vivere senza nemmeno aver giocato il gioco principale e che puoi ottenere per meno di £5, il DLC Stage Fright per Out of Sight fa abbastanza per divertire. Il modo in cui questo gioco gioca con la prospettiva continua a coinvolgere e l'atmosfera è abbastanza soffocante da catturare la tua attenzione, anche se trarrebbe beneficio da un cattivo più aggressivo e proattivo. In definitiva, è un degno sipario per questa interessante avventura horror.