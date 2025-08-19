Out of Time arriva sull'Epic Games Store a fine settembre

Non sarai davvero affamato di giochi da giocare questo settembre, poiché il primo mese autunnale è traboccante di nuovi lanci. Anche se sta già scoppiando, lo sviluppatore Manticore Games sta cercando di aggiungere alla follia con il suo caotico roguelike multiplayer, Out of Time, che verrà lanciato alla fine di settembre.

In arrivo su PC esclusivamente tramite Epic Games Store, Out of Time è considerato il "roguelike multiplayer definitivo" ed è un gioco che vede un elenco di eroi stravaganti combinarsi nel tentativo di abbattere minacce e nemici di tutta la storia che si sono scontrati seguendo il passato, il presente e il futuro che si fondono insieme.

Secondo la descrizione del gioco, ci viene detto che l'idea generale e la premessa sono le seguenti: "The Shattering ha fuso tutte le epoche in un unico gigantesco pasticcio, e la tua missione, se dovessi accettarla, è quella di tuffarti, equipaggiarti da milioni di possibili equipaggiamenti e sopravvivere a una serie di draghi, robot assassini, granchi mutanti e altre cose di cui il tuo terapeuta sentirà parlare in seguito".

Il gioco, il cui debutto è previsto per il 25 settembre, è ora disponibile per la lista dei desideri e il pre-ordine, con le persone che lo fanno che vengono premiate con The Temporal Disaster Pack che presenta cavalcature, emote e avatar esclusivi. Per celebrare questa occasione, è arrivato un nuovo trailer che dà un altro assaggio dell'azione. Dai un'occhiata qui sotto per vedere se Out of Time dovrebbe essere sul tuo radar il mese prossimo.