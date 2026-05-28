Out of Words è stato posticipato all'inizio del 2027

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Anche se potresti sperare di vedere di più da Wiredfly e Kong Orange Out of Words in uno dei tanti showcase che si terranno nelle prossime settimane, va notato che qualsiasi apparizione non sarà in linea con una data di lancio condivisa per la fine del 2026.

Lo diciamo perché in un post sui social media, i creatori danesi hanno dichiarato che Out of Words è in ritardo e arriverà ora più tardi del previsto e all'inizio del 2027.

"Stiamo creando Out of Words a mano, facendo attenzione a rappresentare ogni dettaglio unico con passione e dedizione.

"Il gioco ha bisogno di un po' di più per adattarsi e arriverà all'inizio del 2027."

Lo sviluppatore promette che "avrà presto altro da condividere", quindi forse qualche tipo di apparizione nelle prossime settimane è in programma.

Non vedi l'ora di vedere Out of Words ?