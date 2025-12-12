Out of Worlds dà un'altra occhiata ai Game Awards

HQ

Quando è stato rivelato per la prima volta, Out of Words ha attirato l'attenzione sia dei fan della cooperativa che degli appassionati di stop-motion, combinando entrambi in un'avventura affascinante prevista per l'uscita prevista per il 2026. Ai The Game Awards di stasera, abbiamo avuto un'altra visione del gioco, mostrando un po' più della storia e un personaggio che nomina i nostri protagonisti senza parole.

Per il resto, il trailer consiste principalmente in altri scorci del gameplay basato sugli enigmi di Out of Words. Ogni angolo dell'ambiente sembra avere effetti stop-motion o essere oggetti del tutto reali portati nel gioco, in modo simile a Harold Halibut o The Midnight Walk.