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Sognate di fuggire dalla monotonia della vita quotidiana ed esplorare la natura in un campervan kitsch? Allora non cercare oltre: il simcampeggio accogliente di Square Glade Outbound. Con il lancio quasi arrivato, abbiamo un assaggio di ciò che Outbound ha da offrire ed è sicuramente più di quanto sembri!

A prima vista, si potrebbe supporre che Outbound fosse un gioco guidato dalla storia in cui i giocatori esplorano la campagna nel loro camper, ma Outbound è molto più complesso di così. Iniziando con un viaggio panoramico attraverso la campagna, il tono del gioco viene subito definito con il cinguettio degli uccelli e il sole che filtra dalla finestra. È tranquillo e rilassante. Dopo un breve tragitto, ti viene chiesto di accamparsi da qualche parte nella foresta e una delle prime cose che ho fatto è stata trovare il cespuglio più vicino, raccogliere qualche bacca e darle in pasto ai conigli che si aggiravano intorno al mio campervan. Questo è un piccolo ma bellissimo dettaglio aggiunto da Square Glade, che secondo me riassume perfettamente il gioco, e conoscono sicuramente il loro pubblico.

Gli aspetti open world di questo gioco sono entusiasmanti, e la tua interessante lista di cose da fare ti tiene sempre sotto controllo. Le aree richiedono di essere sbloccate; Ad esempio, un ponte potrebbe aver bisogno di 10 assi di legno, oppure potresti dover ottenere un progetto da una delle torri di segnalazione per ottenere una ricetta di creazione che fabbrica certi oggetti da sbloccare aree. Partendo da questo, il sistema di creazione è facile da navigare e molto adatto ai principianti. Ho scoperto che non era difficile capire cosa costruire e come costruirlo, e mi sono divertito un sacco a personalizzare il mio piccolo campervan.

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Un altro aspetto del gioco che è stato davvero piacevole è stato esplorare tutti i punti di riferimento importanti sulla mappa, come il mulino a vento e la Casa sull'Albero, entrambi contenenti enigmi per sbloccare torri di segnale e scaricare progetti per progredire nel gioco. Mi è piaciuto l'aspetto principale della raccolta di cibo in questo gioco, e non è mai diventato troppo ripetitivo dover trovare fibre o legno per alimentare la mia auto, ed è stato gratificante raccogliere abbastanza materiali per creare un ingranaggio per alimentare il Mulino a Vento, ad esempio. La mancanza di posta in gioco ha però fatto sì che la creazione del cibo non diventasse una priorità per me, perché quando fa buio si attivano gli Sprint Boots, che ti permettono di attraversare la mappa e tornare al furgone per dormire. Anche se non torni indietro in tempo (cosa che io non ho ancora fatto), il tuo personaggio sviene e si risveglia comunque nel furgone. Questo elimina qualsiasi necessità di cibo o pianificazione per assicurarsi che le uscite dalla sicurezza del tuo camper e nella natura selvaggia siano ben preparate per tornare prima del calar della notte.

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Ho anche notato che lo spazio nell'inventario era troppo piccolo, e questo significava che dovevo contare sul fatto che il mio camper fosse sempre vicino a me per depositare qualsiasi cosa avessi preso. Questo divenne difficile rapidamente, poiché il furgone divorava la carica elettrica a velocità elevate, il che significava che non si poteva guidare molto lontano finché non si doveva fermarsi a cercare altri materiali per ricaricarsi. A certi momenti sono rimasto legato al mio furgone per mancanza di spazio nell'inventario, e avrei preferito avere l'opzione di esplorare la mappa più a piedi con un inventario più grande, dato che il foraggio è un aspetto fondamentale del gameplay in Outbound.

Il mondo in sé è piuttosto semplice e facile da navigare, utile per viaggi con il campervan ma anche piuttosto stagnante, con gli stessi biomi e aree ripetuti su tutta la mappa. Inoltre, c'è poca o nessuna colonna sonora, il che può essere piacevole per chi desidera giocare con una playlist personalizzata e vivace su Spotify in sottofondo; Tuttavia, questo aumenta l'isolamento che si percepisce durante tutto il gioco, rendendolo piuttosto insipido. La mancanza di NPC nel gioco lo ha fatto sembrare un po' vuoto, e l'unica comunicazione avviene tramite lettere sparse per la mappa che il giocatore può leggere, esclamando che il proprietario di casa è andato al festival dei fiori o che l'area ha bisogno di riparazioni, sperando che tu possa capirlo da solo. Questo ha reso il mondo un po' isolante, e penso che il gioco avrebbe potuto beneficiare dell'aggiunta di alcuni NPC o compagni eccentrici.

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Il gioco è pacifico, quasi troppo pacifico a volte... Questo mi ha portato a voler qualcosa di più dal gioco, come un incontro con alcune creature della foresta o un'interazione con un altro campeggiatore. In modo simile, il doppiaggio è mediocre ma niente di troppo fastidioso o ripetitivo, solo insipido, che alla fine mi ha portato a spegnerlo in favore degli uccelli che cinguettano e dei ruscelli che chiacchierano.

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Se sei un principiante nel mondo dei videogiochi e dei giochi open-world, allora Outbound è una ragionevole prima raccomandazione per te. È un divertimento da campeggio semplice, a basso rischio e accogliente, con enigmi accessibili ed elementi di raccolta che si possono vivere ancora meglio come gioco multiplayer. Eppure, sento che manca qualcosa, perché a volte è quasi troppo semplice, privo di dialoghi reali, colonna sonora o interazione con gli NPC. Purtroppo, Outbound per me non è alla mia altezza in termini di creatività e innovazione, e speravo in qualcosa di più.

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