Outbound ritarda la sua uscita di tre settimane

HQ

Outbound è una delle uscite indie più attese della primavera 2026, con quasi un milione e mezzo di wishlist su Steam e migliaia di altre per le versioni Xbox, PlayStation e Nintendo console. Con aspettative così alte, è comprensibile che gli sviluppatori di Square Glade Games vogliano offrire la versione più rifinita al lancio, e questo richiederà un po' di più.

Ma non molto tempo, dato che lo studio e l'editore Silver Shining hanno annunciato che Outbound sposterà la data di uscita su PC e console dal 23 aprile al 14 maggio. Apparentemente, dopo il rilascio della demo, alcuni utenti hanno segnalato problemi che il team vuole risolvere prima dell'arrivo della versione finale e, come riconoscono nella dichiarazione, non sarebbe possibile risolvere i problemi in tempo su tutte le piattaforme:

"Abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di posticipare il lancio di Outbound fino al 14 maggio. In una fase avanzata di sviluppo, è stato individuato un problema che potrebbe influire negativamente sulla tua esperienza di gioco. Purtroppo, non c'è stato abbastanza tempo per garantire un lancio su tutte le piattaforme nella data originariamente prevista. Stai tranquillo: il nostro team ha lavorato duramente per risolvere questo problema e ha fatto tutto il possibile per rispettare il calendario previsto. Sappiamo che questa notizia potrebbe deluderti, ma apprezziamo la tua comprensione e crediamo che il ritardo porterà a un'esperienza più rifinita e senza bug.

"Come piccolo segno di gratitudine per la vostra pazienza, terremo la demo gratuita disponibile più a lungo su alcune piattaforme fino al 12 maggio. Partiamo con il lancio completo il 14 maggio!"

Quindi, dovrai rimandare la tua fuga in campervan con Outbound di qualche giorno ancora. Giocherai a questo promettente titolo il 14 maggio?