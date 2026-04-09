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Non ero affatto preparato a quanto meta-storia Jonah Hill avesse messo insieme a Outcome di Apple TV. Sulla carta, troviamo una commedia che segue una star di Hollywood, interpretata da Keanu Reeves, che torna sotto i riflettori dopo anni di assenza e affronta tutte le complicazioni che ciò comporta. Prendi questa premessa di base, aggiungi il potere di star di Hill e Cameron Diaz, con qualche cameo di icone come Martin Scorsese, e chiudi tutto in un piccolo fiocco di circa 80 minuti, e guardandolo da lontano, sembra la formula comica piuttosto tradizionale. Tuttavia, nella pratica, Outcome è un riff a tratti divertente ma imperfetto sulla vita reale di Keanu Reeves.

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Vedi, Outcome riguarda più che seguire una stella che torna sotto i riflettori, ma in realtà si tratta di quella stella che affronta la consapevolezza di non essere simpatica. Nonostante sia stato il ragazzo d'oro di Hollywood per trent'anni, ha alienato più persone di quante ne abbia fatte con amicizia, e so cosa stai pensando, "non sembra affatto Keanu... ", e dal nostro punto di vista di fan del leggendario attore tendo ad essere d'accordo. Ma la maggior parte di noi in realtà non conosce Reeves, quindi fare quel giudizio è impossibile. Vedendo il suo personaggio in questo film, un protagonista noto come Reef Hawk, che cerca disperatamente sul web qualsiasi indizio che i suoi fedeli fan abbiano scoperto una crepa nella sua facciata altrimenti perfetta, mentre contemporaneamente prende il controllo di un leaker che lo ricatta su qualcosa di cui non ha alcun ricordo, tutto si trasforma in una versione molto meta e sorprendentemente familiare che sembra non poter mai essere reale senza il Reeves apparentemente immacolato al timone. Ancora una volta, non è un esempio diretto della vita reale di Reeves, ma risulta sorprendentemente familiare.

Comunque, troviamo una trama piuttosto unica e con i suoi momenti di genialità, ma appesantita da una serie di altre decisioni creative che semplicemente non mi colpiscono affatto. Per cominciare, Hill interpreta un avvocato di crisi chiamato Ira che è semplicemente insopportabile per la maggior parte del film. C'è un breve momento a metà in cui Ira diventa più autentico e umano, ma per il resto del film si distingue semplicemente come antipatico, rumoroso e, forse soprattutto, poco divertente. Poi, per quanto mi piaccia Reeves, non è esattamente il più carismatico degli attori, visto che la sua interpretazione di Reef Hawk lascia a desiderare. Inoltre, le star e le icone aggiuntive usate come personaggi chiave (come Diaz) o ruoli cameo (Scorsese) non lasciano mai una grande impressione, dando alla fine il risultato di un film che, quando scorrono i titoli di coda, ti accorgi di non aver vissuto molto o di non essere stato affatto colpito emotivamente. È semplicemente un po' piatto dall'inizio alla fine.

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Uno dei pochi punti di forza è come prende in giro gli eventi e le tendenze attuali, con esilaranti riferimenti all'implosione di Kanye West o agli stili di vita eccentrici e sconcertanti di "Real Housewives". Ci sono elementi di questo film che spiccano e Hill gioca persino con alcune transizioni interessanti e scelte di scenografia per offrire scene davvero sorprendenti dal punto di vista visivo. Ma allo stesso tempo, per un film che è fatto prima di tutto come commedia, Outcome non sembra davvero capire il compito.

Un punto di confronto naturale per Outcome sarebbe The Studio, perché mentre uno è un film e l'altro una serie TV, entrambi sono pensati per offrire uno sguardo sulla Hollywood moderna pur essendo esilaranti. Per quest'ultimo, Seth Rogen e la sua banda prosperano, offrendo comicità arguta e memorabile abbinata a trame e sequenze che risultano più reali e carismatiche. Outcome non ce l'ha. È per questo che mi chiedo ancora una volta perché Apple TV, nonostante il suo pedigree per la televisione davvero eccellente e di rilievo, non riesca a raggiungere gli stessi standard per i progetti di lungometraggio... E Outcome è a malapena lungometraggio, visto che ho visto episodi TV che durano più di questo film.

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Può sembrare che io sia molto critico nei confronti di questo film – e ne sono deluso per il potenziale che ha – ma questo deriva soprattutto dal fatto che ho imparato ad aspettarmi grandi cose da Apple TV. Questo film non è eccezionale. È perfettamente guardabile, ma non è all'altezza degli altri straordinari sforzi che questa piattaforma di streaming ha pubblicato in passato. Per qualche motivo, Apple TV sembra proprio non riuscire a decifrare i film e Outcome è un altro esempio di questo.