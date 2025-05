Outright Games collabora con l'NBA per un party game adatto alle famiglie

Proprio ieri, abbiamo riportato la notizia che Outright Games, noto per essere un editore su misura per i giochi per bambini, ha un nuovo titolo Bratz in arrivo. Quel gioco verrà lanciato a settembre, ma non è l'unico titolo che l'editore ha pianificato per il mese autunnale.

Outright ha anche rivelato che sta lavorando con l'NBA per creare un party game adatto alle famiglie. Proveniente dallo sviluppatore Unfinished Pixel, questo è noto come NBA Bounce, ed è un gioco multiplayer locale che vede fino a quattro giocatori sfidarsi in una serie di attività e minigiochi a tema basket.

Destinato ad arrivare su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Switch, il gioco offrirà una manciata di modalità uniche, oltre a 32 trofei da collezionare, oltre a oggetti da collezionare da acquisire. Ci saranno avatar personalizzabili, sia maschili che femminili, e tutte le mascotte ufficiali dell'NBA saranno presenti anche come personaggi giocabili. Siamo anche informati che ci saranno tre opzioni di difficoltà da selezionare, controlli intuitivi e tutorial completi.

Con NBA Bounce il lancio è previsto per il 26 settembre, dai un'occhiata al trailer di annuncio qui sotto.