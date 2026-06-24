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Hasbro Games Junior Collection

Outright Games da affrontare Grand Theft Auto VI a novembre con la collezione di giochi da tavolo

Hasbro Games Junior Collection combinerà Monopoly, Cluedo e The Game of Life questo novembre

Outright Games ha condiviso costantemente la sua gamma di progetti e titoli per l'autunno del 2026, con The Cat in the Hat, The Grinch, Sesame Street e altri in arrivo. Ora sappiamo di un altro gioco che debutterà tra qualche mese, con questo titolo che è uno dei pochissimi, pochissimi progetti coraggiosi a essere lanciati nel territorio di Grand Theft Auto VI a novembre.

Conosciuto come Hasbro Games Junior Collection, questo è di fatto un titolo che unisce varianti digitali delle edizioni Junior di Monopoly, Cluedo e The Game of Life. È progettato per essere accessibile e facile da imparare e godere, con un regolamento semplificato che dovrebbe adattarlo a giocatori di tutte le età e abilità.

Hasbro Games Junior Collection

Il gioco più ampio offrirà avatar personalizzabili, costumi sbloccabili, progressione tra i tre giochi da tavolo, oltre al supporto per il multiplayer locale fino a quattro giocatori. Oltre a questo, chiunque abbia giocato a Monopoly, Cluedo o The Game of Life saprà in parte cosa aspettarsi da ciascun gioco da tavolo.

Per quanto riguarda i piani di lancio della Hasbro Games Junior Collection, il progetto debutterà su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 1 e 2 il 6 novembre. Dai un'occhiata al trailer di annuncio del gioco qui sotto.

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