Outright Games smantella lo studio interno spagnolo Aheartfulofgames e intende licenziare i suoi 28 dipendenti

E' triste, ma ancora un giorno dobbiamo portare all'attenzione del pubblico un nuovo caso di chiusure di studi per "ambigue" ragioni aziendali. Lo studio spagnolo Aheartfulofgames, uno studio interno di Outright Games, e sviluppatori, tra gli altri, di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed, DreamWorks Dragons: Legends of The Nine Realms, e DreamWorks Spirit: Lucky's Big Adventure, sta chiudere completamente, e i suoi 28 lavoratori sono stati licenziati.

I rappresentanti dei lavoratori dello studio sostengono che l'intero team è rimasto in un limbo per mesi in seguito alla cancellazione sistematica di due progetti di gioco (approvati dall'editore) lo scorso febbraio, che è stata direttamente seguita da un non invito a partecipare a una riunione aziendale, come gli altri team interni dell'editore, a maggio. Nel frattempo, secondo i lavoratori, OG ha continuato con l'acquisizione di studi e personale.

Outright Games ha inviato una dichiarazione ufficiale a Gamesindustry.biz dopo averli consultati sulla chiusura, che è stata comunicata attraverso la "Coordinadora Sindical del Videojuego", un sindacato per i lavoratori dei videogiochi in Spagna. Esso recita come segue:

"Possiamo confermare che Outright Games ha avviato un processo di consultazione formale sulla proposta di chiusura di Aheartfulofgames.

"Questa è una situazione difficile e non è una decisione che abbiamo preso alla leggera. Riconosciamo la dedizione del team e comprendiamo l'impatto che ciò può avere sulle persone colpite.

"Abbiamo discusso con la direzione dello studio negli ultimi sei mesi, a seguito di una revisione interna, e sono in corso discussioni con i rappresentanti dei dipendenti mentre lavoriamo per confermare il miglior pacchetto e supporto possibile per il team.

"Outright Games rimane focalizzata sulla fornitura di intrattenimento per famiglie di alta qualità e sulla costruzione di una struttura sostenibile per supportare questo obiettivo".

Dato che il licenziamento non è stato concordato tra i lavoratori e l'azienda, CSVI ha avviato un'azione sindacale mentre una soluzione è stata concordata con la direzione. La situazione ricorda quanto riportato da Gamereactor un paio di settimane fa sul destino di Secret 6 Madrid dal suo editore Testronic, che eseguirà la chiusura questa settimana.