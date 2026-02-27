OutRun compie 40 anni: Classifichiamo i cinque migliori giochi della serie

HQ

Ricordo ancora chiaramente il mio primissimo incontro con quella macchina rossa di prova. Sfrecciava lungo strade tortuose a velocità impossibili, schivando camion e auto con uno strano disprezzo per la morte, e sul sedile accanto al guidatore più figo del mondo sedeva quella bionda anonima ma iconica, con i capelli pixelati che svolazzavano al vento.

Il gioco arcade di Sega, illuminato dal sole, era impossibile da staccare dagli occhi, e trovarlo in una stanza fumosa e sporca a bordo di uno dei traghetti TT-Line per Trelleborg-Travemünde non era proprio ciò che mini-Marcus si aspettava. Ovviamente, i miei genitori si rifiutarono di darmi monete da "sprecare" sulla macchina, così dovevo accontentarmi di restare lì, tenendo il piccolo volante di plastica dura e facendo finta.

È stato un ricordo che mi è rimasto impresso a lungo, e in effetti ha persino seminato il seme che poi è sbocciato in un amore sfacciato per le corse arcade in tutte le sue forme. Il capolavoro di Yu Suzuki non solo ha cambiato me, ma anche l'intero genere delle corse, e allo stesso tempo è riuscito a creare un'estetica completamente unica. Era tanto una questione estetica quanto dell'atmosfera.

Outrun era quasi troppo cool per il suo bene, gettando le basi per tutto, dalla serie Ridge Racer e Cruis'n alla cultura synthwave odierna e al retro wave. Sì, persino il genere musicale "OutRun" porta il suo nome come monumento digitale alla nostalgia dai colori al neon, e senza il gioco forse non avremmo mai sentito la fantastica musica di Kavinsky.

Per quattro decenni, la serie è passata da una sala giochi a una console domestica, con risultati contrastanti. La strada non è stata del tutto priva di buche, per così dire, ma il cuore è sempre stato nel posto giusto. Il sogno è sempre vissuto, anche nei periodi più bui in cui il futuro di Sega era in gioco: la strada aperta, la libertà, l'avventura e una sensazione estiva che ti stupisce sempre. Quindi, per celebrare 40 anni di magia, cogliamo l'occasione per classificare i cinque migliori giochi della saga.

5. OutRun Online Arcade (2009)

Purtroppo, si è rivelato essere l'ultimo gioco OutRun che avremmo mai avuto. O almeno finché Sega non deciderà di ridare vita al franchise. E anche se i contenuti erano un po' ridotti rispetto alle versioni precedenti, e problemi di licenza hanno fatto sì che il gioco scomparisse poi dai negozi digitali, il ricordo è ancora vivo ancora oggi. Perché, accidenti, è stato incredibilmente divertente sedersi online e scivolare contro altri OutRunner felici alla ricerca di quegli ultimi millisecondi. L'anima di OutRun 2 era intatta, completa di fisica arcade giocosa, strade tortuose e paesaggi che sfrecciavano a velocità folle e (ovviamente) quella musica magica. La modalità online offriva anche qualcosa che la serie non aveva mai avuto prima: l'opportunità di condividere il viaggio su strada con altri giocatori di tutto il mondo.

4. Turbo OutRun (1989)

Come si crea effettivamente un seguito di quello che, all'epoca, era un vero e proprio fenomeno? Con turbo, ovviamente - più di tutto - più veloce, più aggressivo e con un focus più chiaro sulla competizione e sull'adrenalina. Qui, la guida durante le vacanze fu in parte sostituita dalla pura corsa. Affronti rivali sulle strade degli Stati Uniti, migliori la tua auto tra una fase e l'altra e percepisci una sensazione di progressione che all'originale mancava. Era quasi proto-Need for Speed prima ancora che la serie esistesse. I puristi sbuffarono e l'atmosfera rilassata sparì, ma dimostrò anche che il concetto di OutRun aveva molto spazio per crescere, e Sega osò provare molte nuove idee. Oggi, il gioco sembra il cugino indisciplinato e leggermente birichino della saga. Rumoroso, ribelle e un po' tagliente, ma anche altrettanto affascinante e audace - un passo importante nello sviluppo della serie, anche se non è certo il più iconico.

3. OutRun 2006: Coast 2 Coast (2006)

Sega e AM2 erano di ottimo umore a metà degli anni 2000, e con Coast 2 Coast non solo hanno costruito sull'incredibilmente affascinante OutRun 2, ma hanno quasi sovradosato i contenuti. C'erano tantissimi circuiti, modalità di gioco, sfide e stalloni rossi con licenza da sbloccare - per chi fosse pronto alla sfida. La modalità Coast 2 Coast ha dato al gioco una struttura completamente diversa rispetto a prima, e la varietà è qualcosa che piace. Era giocoso ed equilibrato, con un sistema di drifting che ha scosso anche i piloti più inesperti, ma ha anche offerto molta profondità per il veterano segnato. Molti considerano questo il gioco più completo della serie, ed è facile capire il perché. Era OutRun al suo massimo splendore: più grande, più bello e più sicuro di sé che mai.

2. OutRun 2 (2003)

Dopo dieci anni di silenzio, Sega fece ciò che sembrava impossibile: rilanciò OutRun — e riuscì davvero a superare le aspettative. OutRun 2 è stata una perfetta reinterpretazione. La grafica era splendida per l'epoca, la sensazione di velocità fenomenale, e il nuovo sistema operativo aggiungeva un nuovo livello alla zuppa estiva. Era comunque un viaggio romantico in macchina, solo aggiornato alla tecnologia del XXI secolo. I brani si snodano tra strade costiere europee, deserti e paesaggi alpini, tutti al ritmo di canzoni classiche remixate — nostalgici ma moderni. La cosa più importante, però, è stata quanto bene OutRun 2 abbia gestito il tono, e Sega è stata abbastanza intelligente da abbracciare davvero il fascino distintivo della serie invece di tentare una "figa" cinica. Il risultato è stato forse uno dei giochi di corse arcade più amati di sempre.

1. OutRun (1986)

Probabilmente non c'è nulla che batta quella sensazione incantevole di sistemarsi in una di quelle cabine idrauliche. Afferra quel volante di plastica duro come una roccia, inserisci una moneta e accelera verso l'orizzonte pixelato. E nonostante siano passati tanti anni, quella macchina rossa di prova brilla ancora splendidamente come sempre. OutRun è videogioco nella sua forma più pura. Gioia sfrenata e una sensazione di sole, libertà e romanticismo digitale. Dall'incredibile scala degli sprite (all'epoca) a quei toni bip. Magical Sound Shower, Passing Breeze e Splash Wave - che ancora oggi vivono e prosperano come parte del DNA che plasma l'estetica Synthwave, indie e retrò in tutto il mondo. Che ci pensi o no. OutRun non è solo il miglior gioco della serie. È una delle esperienze più grandi nella storia delle arcade.

Sei d'accordo con la lista e quali sono i tuoi ricordi più cari di OutRun?