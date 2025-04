Outrun sembra essere il prossimo franchise di giochi a ricevere il trattamento cinematografico

HQ

Non è un segreto che non sia mai stato così caldo come in questo momento adattare i videogiochi come film o serie, e sembra che ogni settimana possiamo riferire di qualcosa di nuovo che è stato approvato, e ora è di nuovo il momento.

Mentre la maggior parte dei franchise di giochi abbracciati da Hollywood sono i più evidenti (i blockbuster), di tanto in tanto un candidato meno ovvio viene trasformato in un film, ed è qui che si inserisce Outrun. Il classico delle corse di Sega ha debuttato nel 1986, ma è stato accantonato nei primi anni '90 prima di essere ripreso dieci anni dopo con Outrun 2 del 2003. L'ultimo gioco è stato rilasciato nel 2009 e da allora non abbiamo più sentito nulla di più se non apparizioni di ospiti e simili.

Ora, tuttavia, Deadline riporta che Universal Pictures, insieme a Michael "Transformers" Bay e al sempre popolare Sydney Sweeney, porterà la serie di giochi sul grande schermo. Gli ultimi due sono produttori, ma Bay dirigerà anche il film, che coinvolgerà anche Sega.

Non sappiamo esattamente di cosa parlerà il film, ma uno dei tratti distintivi della serie è che si guida una Ferrari rossa in ambienti spesso soleggiati (i tracciati iniziali) con una bionda al proprio fianco che rimprovera il pilota maschio quando le cose vanno male.