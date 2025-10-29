Over the Hill espone i piani di lancio della console con l'intenzione di debuttare su PS5, Xbox Series e Switch 2

HQ

Il prossimo gioco dello sviluppatore Art of Rally Funselektor arriverà ufficialmente su console e PC. È stato confermato che a seguito di 600.000 liste dei desideri su Steam, lo sviluppatore ed editore Strekla Games ha confermato che un'edizione PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch 2 è in lavorazione.

Ciò è stato affermato al ID@Xbox Fall 2025 Showcase, dove è stato presentato anche un nuovo trailer del gioco, che potete vedere qui sotto.

In caso contrario, è stato confermato che le versioni PS5 e Switch 2 del gioco riceveranno un'edizione fisica e persino un Collector's Edition. Per quanto riguarda ciò che offre quest'ultimo pacchetto, oltre al gioco fisico, otterrai una decorazione aderente per la finestra, un cavalletto per auto con cruscotto a dondolo, una toppa ricamata, un portachiavi con cordino, una spilla con il colletto con verricello e un poster del veicolo.

La data di uscita di Over the Hill non è stata ancora rivelata poiché tutto ciò che sappiamo è che il titolo arriverà su PC, PS5, Xbox Series X/S e Switch 2 nel 2026.