Over the Hill offrirà una demo come parte di Steam Next Fest

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Gli sviluppatori Funselektor e Strelka Games devono ancora fissare una data di lancio fissa per il loro titolo indie di esplorazione off-road, Over the Hill, poiché il gioco è semplicemente previsto per un lancio su PC tramite Steam nella fine del 2026, con versioni console che seguiranno. Anche se le notizie di oggi non dissiperanno la nebbia che circonda il lancio del progetto, almeno ora sappiamo quando potrai giocare e provarlo da solo.

In linea con lo Steam Next Fest che si terrà dal 15 al 22 giugno, gli sviluppatori offriranno una demo di Over the Hill, dove i fan potranno partecipare e assaporare l'azione, in particolare nella versione Emerald Lake della regione canadese del gioco. In un comunicato stampa, quando si parla di ciò che sarà presente qui, ci viene detto quanto segue.

"Composta da boschi, rive di laghi e ripidi terreni montuosi, la zona offre un'atmosfera alpina tranquilla insieme a una varietà di percorsi e sfide fuoristrada."

La demo presenterà tre veicoli fuoristrada da utilizzare e una selezione di strumenti da equipaggiare, che siano verricelli per attraversare gli spazi o set da campeggio per riposarsi nella natura selvaggia. Ci saranno anche Challenge Trails da superare che mettono al limite le abilità off-road del giocatore, oltre a fauna selvatica da incontrare e fotografare.

Dai un'occhiata alla demo della prossima settimana, e ancora una volta, non dimenticare di giocare Over the Hill su PC quando arriverà più avanti quest'anno, oppure su PS5, Xbox Series X/S o Switch 2 quando queste versioni "seguono".