Overwatch 2 conferma che più di 1 milione di account sono stati bannati dal lancio

Il sistema Defense Matrix di Overwatch 2 ha ufficialmente bandito più di 1 milione di account dal lancio del gioco nel 2022. Controllando per trovare aimhacking, wallhacking e account che si raggruppavano con i giocatori che beneficiano di questi trucchi, Blizzard ha cercato di rendere lo sparatutto un posto più equo in tutto e per tutto.

Nel post più recente del blog, il team di Overwatch 2 parla di come catturare le persone che usavano mouse e tastiera nelle lobby delle console. In precedenza, i giocatori che venivano trovati a prendere parte a questo comportamento venivano avvertiti e inviati nel pool di giocatori del PC, ma ora questo potrebbe comportare un ban completo dell'account.

"Stiamo anche imponendo conseguenze più severe agli utenti di periferiche non approvate, dal momento che la legittima opportunità di competere utilizzando mouse e tastiera su un campo di gioco equo è ora disponibile, indipendentemente dal fatto che si possieda un PC o una console". Blizzard scrive.

23.000 giocatori sono stati recentemente sorpresi a utilizzare le periferiche sbagliate, ma non è chiaro se tutti siano stati bannati. Il milione di account bannati nel Overwatch 2 è un grande traguardo, ma siamo sicuri che i cheater continueranno a cercare di prosperare nello sparatutto online. Questo non è un problema Overwatch 2, ma un problema di giochi multiplayer.